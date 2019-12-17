Подозреваемые в причастности к боевикам махачкалинцы оставлены под арестом

17 декабря 2019, 19:04

Верховный суд Дагестана оставил под арестом Джабраила Ибнухажарова и Магомедгаджи Магомедова, подозреваемых в причастности к боевикам и незаконном хранении оружия. На суде Ибнухажаров заявил о пытках.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября суд в Махачкале постановил арестовать на месяц местного жителя Джабраила Ибнухажирова (также упоминается как Ибнухажаров и Ибнухаджаров), задержанного вместе с водителем Магомедгаджи Магомедовым по обвинению в хранении оружия. На допросе Ибнухажиров заявил, что его пытали током. Оружие махачкалинцу подбросили, убеждены его родственники и адвокат. МВД 2 декабря заявило, что задержанные подозреваются в причастности к боевикам.

29 ноября родственники Джабраила Ибнухажирова и Магомедгаджи Магомедова собрались у здания прокуратуры Дагестана и перекрыли улицу в знак протеста. Силовики во время обыска подкинули Ибнухажирову и Магомедову оружие и пытали их, заявили участники акции.

Сегодня Верховный суд Дагестана оставил в силе решение об аресте на месяц Джабраила Ибнухажарова и Магомедгаджи Магомедова. На суде Ибнухажаров заявил о том, что его пытали током. Защита просила отпустить его под домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья после пыток. Кроме того, на иждивении у него шестеро малолетних детей. Судья Верховного суда оставил в силе решение об аресте, пишет "Черновик".

"Судья Верховного суда РД Аслан Мирзаметов принял решение не отменять постановление Кировского районного суда Махачкалы о мере пресечения в виде заключения под стражу, вынесенное 30 ноября, - цитирует источник в пресс-службе Верховного суда "Регион online".

Напомним, ранее МВД сообщило, что подозреваемые "были пособниками боевиков, в частности, группировки Асельдерова", убитого в 2016 году.

Рустам Асильдеров (также упоминается в СМИ как Асильдаров или Асельдеров) - лидер дагестанских боевиков, подозревался в организации ряда терактов. Он был убит силовиками в спецоперации 3 декабря 2016 года, говорится в биографической справке о Рустаме Асильдерове, подготовленной "Кавказским узлом".

По данным полиции, при обыске в доме Ибнухажирова был найден "склад оружия и боеприпасов". Адвокат арестованного Абдулбари Рамазанов в свою очередь рассказал, что защита располагает видеозаписью, на которой видно, как люди в камуфляжной одежде заносят объемные пакеты на чердак дома Ибнухажирова. В этих пакетах было оружие, найденное позднее при обыске, предположил адвокат. Сам Ибнухажиров заявил защитнику, что в частный дом, где его пытали, принесли оружие, а его заставляли брать это оружие в руки.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, взрывов и похищений людей в Дагестане.