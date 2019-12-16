Выросло число задержанных по делу об убийстве Эльджаркиева

16 декабря 2019, 16:30

Алихан Оздоев стал одиннадцатым задержанным по подозрению в убийстве главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщил источник.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря в Москве и Ингушетии по делу об убийстве Ибрагима Эльджаркиева были задержаны шесть человек, все арестованы. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Среди задержанных был также его племянник Аслан Полонкоев, сын бизнесмена Закра, а также Али Картоев, Исса Накастхоев и Алихан Белхароев. 10 декабря суд в Москве заключил под стражу на два месяца Магомеда-Гази Чаниева по обвинению в незаконном ношении оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. У следствия появилось 20 новых подозреваемых, сообщил источник 11 декабря.

Ранее в ноябре по этому же делу были заключены под стражу Гелани Костоев и Ахмед Арапиев. Предполагаемый убийца Курейши Картоев арестован заочно, предположительно, он скрывается в Турции.

О задержании в Москве Алихана Оздоева по делу об убийстве Эльджаркиева, сообщил сегодня информированный источник "Интерфакса".

Этот источник рассказал, что Оздоева задержали накануне ночью, а сейчас он находится в ИВС, "меры пресечения пока нет", отмечает агентство.

Напомним, Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Еще одной жертвой нападения стал его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Ранее источники предположили, что убийство Эльджаркиева стало результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году.