Сотрудники Кабардино-Балкарского госуниверситета потребовали перевыборов ректора

13 декабря 2019, 04:26

Выборы ректора Кабардино-Балкарского госуниверситета нелегитимны и прошли с нарушениями, заявили сотрудники вуза, потребовав назначения повторного голосования. Преподаватели возмутились разросшимся административным аппаратом, делегаты от которого и проголосовали за нового главу университета.

При выборе ректора КБГУ были допущены нарушения

После проведения выборов ректора Кабардино-Балкарского государственного университета им.Х.М.Бербекова (КБГУ) в Telegram-канале "Другой Нальчик" появилось анонимное сообщение о том, что процедура избрания главы вуза прошла с нарушениями.

Прежде всего, как отмечалось в сообщении, был нарушен пункт 3.1 Положения о выборах, которое говорит о необходимости участия в них всех структурных подразделений. "Но в работе конференции (по выборам – прим. "Кавказского узла") не принимали участие представители института физики и математики, института информатики, электроники и робототехники, а также социально-гуманитарного института", - говорилось в сообщение канала.

Кроме того, в сообщении указывалось, что в вузе не проводилась конференция обучающихся для избрания делегатов на выборы ректора. Таким образом, был нарушен пункт 3.3 Положения о выборах ректора, что делает процедуру выборов ректора КБГУ, состоявшуюся 2 декабря, нелегитимной, отмечается в сообщении. Авторы анонимной жалобы, размещенной в Telegram-канале 6 декабря, потребовали повторных выборов ректора.

Согласно пункту 3.1 "Положения о процедуре проведения выборов ректора ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»", размещенного на сайте вуза, "делегаты на конференцию избираются во всех структурных подразделениях на собраниях трудовых коллективов открытым голосованием". Пункт 3.3 положения говорит о том, что "делегаты на конференцию от студентов, аспирантов очной формы обучения, ординаторов университета избираются на конференции обучающихся в соответствии с нормой представительства, устанавливаемой ученым советом".

Результаты выборов ректора КБГУ - нелегитимны

На выборах ректора КБГУ действительно не было делегатов от трех подразделений вуза – социально-гуманитарного, физико-математического институтов и института информатики, электроники и робототехники, сообщил проректор по довузовской подготовке и допобразованию вуза, кандидат исторических наук Артур Кажаров. По его словам, в уставе КБГУ имеется основополагающий пункт, который гласит, что в выборах ректора должны принимать участие делегаты всех структурных подразделений.

"Но три подразделения КБГУ не избрали делегатов от своих трудовых коллективов, потому что выступили против той схемы определения делегатов, которая была навязана «сверху», и которая не учитывала необходимость широкого представительства преподавателей на этих выборах. Были нарушены, не выполнены пункты 3.1 и 3.3 устава университета […] В частности, должны были состояться конференции студентов очной формы, аспирантов очной формы и ординаторов. Им необходимо было избрать на конференции обучающихся делегатов на конференцию общеуниверситетскую. То есть нужно было вначале провести собрание в институте, на факультете или в колледжах", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Кажаров, добавив, что в большинстве случаев таких конференций обучающихся в структурных подразделениях университета не состоялось.

"Где-то собрали действительно всех студентов, а где-то - только активистов. На конференциях работников и обучающихся не были сформированы списки делегатов на общую конференцию. Не было этого необходимого промежуточного звена, что очень плохо", - отметил проректор, добавив, что в счетную комиссию не были избраны доверенные от кандидатов на должность ректора.

"Мне представляется, что уже поэтому, а также потому, что не проводились конференции обучающихся для направления делегатов, выборы прошли с очень грубыми нарушениями положения о выборах ректора, и состоявшаяся [общеуниверситетская] конференция не является легитимной. А, значит, не являются легитимными её результаты", - считает Кажаров.

Проректор также отметил, что согласно уставу вуза, который утверждается приказом Министерства науки и высшего образования России, если выборы ректора прошли с нарушением процедуры, то в таких случаях результаты выборов признаются недействительными и заново запускается процесс выборов

Преподаватели КБГУ возмутились разросшимся административным аппаратом вуза

С мнением о том, что в процессе выборов ректора КБГУ было допущено "очень много грубых нарушений" согласился и доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории вуза Хамитби Мамсиров. Он особо отметил недовольство профессорско-преподавательского состава урезанием их представительства при выборе ректора.

"В ближайшем окружении ректора вынашивали план о сокращении норм представительства в пользу административного аппарата, потому что мы точно не проголосовали бы за него. Мы настаивали на том, чтобы выборы были проведены с учетом интересов преподавателей", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Мамсиров.

По его словам, за последние четыре года "произошел перекос в пользу увеличения административно-управленческого аппарата в университете". "То есть по министерской норме должно быть 70% преподавателей, а управленческого и вспомогательного персонала - 30%. Сейчас последних — 68%, преподавателей - 32%. За счет этого не увеличивается зарплата преподавателей, которая фактически осталась прежней. Получается, что преподаватели зарабатывают меньше, а то, что, они должны получать, получает разросшийся административно-управленческий аппарат. При этом своей миссии они не выполняют, многие обязанности перекладывают на кафедры и, соответственно, преподавателей. Но при этом назначенные делегаты от административного аппарата, сторонники ректора, голосуют за него", - считает профессор.

Мамсиров видит выход из ситуации в возвращении к нормам, которые определены Минобром России, когда "демократично учитываются все категории работников".

По словам профессора, бойкотировавшие выборы ректора подразделения вуза - ключевые для университета. "Потому что [в этих подразделениях] имеется значительная часть преподавателей, которые имеют ученую степень кандидата или доктора наук. Из 45 реализуемых университетом направлений подготовки бакалавриата 23, то есть более половины, реализуют эти подразделения, а также из 39 направлений подготовки магистратуры 46% реализуются в этих трёх [подразделениях]. Поэтому они и возмутились, и не соглашались с этими нормами представительства, которые были сформулированы не в их пользу, и их мнение не должным образом учитывалось при выборах ректора, что собственно и стало причиной того, что преподаватели возмутились", - сообщил Мамсиров.

Кроме того, по его сведениям, к бойкоту поначалу присоединилось и четвертое подразделение КБГУ - педагогический факультет. "[Факультет] тоже бойкотировал [выборы ректора], но на второй день под большим нажимом они провели повторные собрания и избрали делегатов, хотя изначально не хотели участвовать", - сообщил Мамсиров.

Он также полагает, что заявленные нарушения при проведении выборов ректора КБГУ позволяют назвать процедуру выборов фальсифицированной. Поэтому, по мнению Мамсирова, необходимо требовать перевыборы.

Решение о повторных выборах ректора принимает Минобрнауки России

Принять решение о повторных выборах ректора в КБГУ может только Министерство образования России, заявил доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой немецкой и романской филологии вуза Рашид Аликаев.

"Согласно уставу [КБГУ], в данном случае это компетенция работодателя, в частности Министерства науки и высшего образования России. В случае нарушения устава и закона министерство не согласовывает предложенную кандидатуру и запускает повторные выборы – это на усмотрение министерства. Параллельно, как правило, происходит процедура согласования избранной кандидатуры, [которая может быть] не согласована отдельными структурами, в случае если поданная апелляция или информация о нарушениях будет прислана соответствующими структурами - это и руководство республики, это и представитель президента по Северо-Кавказскому округу, и, соответственно, заместители министра, и сам министр", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Аликаев.

Минобрнауки России отреагирует на нарушения при проведении выборов ректора в КБГУ, считает Аликаев. "Если [министерство] не увидит нарушений, то есть и варианты обращения в прокуратуру. Конечно, и судебное разбирательство предусмотрено, но это уже крайний случай", - подытожил Аликаев.

Один из проректоров КБГУ на условиях анонимности сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в вуз прибывает комиссия Министерства науки и образования России, которая "будет разбираться в прошедших выборах ректора".

В тексте "Положения о процедуре проведения выборов ректора ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»", размещенном на сайте вуза, нет норм, описывающих процедуру обжалования результатов выборов. Однако согласно пункту 5.3 положения, избранный "ректор университета вступает в должность после утверждения его в должности Минобрнауки России и заключения с ним трудового договора. В случае мотивированного отказа Минобрнауки России проводятся новые выборы". Согласно пункту 4.17 устава КБГУ, "повторные выборы ректора университета проводятся в случае нарушения процедуры выборов ректора университета, установленной законодательством России и (или) положением о выборах ректора университета, либо в случае признания выборов ректора университета несостоявшимися или недействительными".

Когда есть какие-либо нарушения, то в локальном нормативном акте прописываются способы его решения и обжалования, пояснил адвокат Игорь Зубер. "Любой правовой акт даже внутреннего распорядка не может противоречить законодательству. Это является основополагающей для деятельности любой организации, любого учреждения. Должны быть указаны процедуры, способы обжалования. Процедура обжалования, если таковая существует, должна быть прямо указана в самом нормативном акте, который нарушен. И в соответствии с этим уже инициативная группа, чьи права нарушены, могут использовать эти рычаги воздействия в правовом поле", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.

В вузе отчитались о соблюдении всех требований процедуры выборов ректора

Выборы ректора Кабардино-Балкарского государственного университета им.Х.М.Бербекова прошли 2 декабря, говорится на сайте вуза. 115 человек тайным голосованием избрали главой университета первого проректора, кандидата физико-математических наук, доцента Вадима Лесева, который опередил своего соперника Анзора Каранашева на 81 голос. "Делегаты на конференцию были избраны во всех структурных подразделениях на собраниях трудовых коллективов открытым голосованием из числа научно-педагогических работников, а также представителей других категорий работников и обучающихся КБГУ по квотам, определенным Ученым советом вуза", - отмечается в сообщении вуза.

Все процедуры, предусмотренные уставом и положением о выборах ректора КБГУ, были соблюдены. В голосовании приняли участие 155 зарегистрированных делегатов от работников и студенчества, что составило кворум от общего числа списочного состава делегатов конференции (218 делегатов), выдвинутых для голосования от структурных подразделений вуза.

Вадим Лесев сможет сменить на должности ректора вуза после завершения всех организационно-правовых вопросов и согласования его кандидатуры в Министерстве науки и высшего образования России, говорилось в сообщении на сайте вуза 2 декабря.

На сайте КБГУ, по состоянию на 01.30 мск сегодня, ректором вуза значится прежний глава университета – Юрий Альтудов. Информации о проверке в вузе комиссии Минобрнауки России на сайте госуниверситета (по состоянию на то же время) нет.