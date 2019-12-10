Следком оценил ущеб по делу астраханской чиновницы в 10 миллионов

10 декабря 2019, 13:59

Заместитель министра строительства Астраханской области Тамара Бровина заподозрена в превышении полномочий на посту главы управления в администрации Астрахани, сообщило сегодня следствие.

По версии правоохранителей, одна из астраханских фирм попросила мэрию Астрахани выделить ей участок для строительства многоуровневой парковки. Земля, на которую претендовали предприниматели, расположена в зеленой зоне, где подобное строительство запрещено. Тем не менее, тогдашняя начальник управления по строительству, архитектуре и градостроительству Тамара Бровина подготовила проект положительного решения и поддержала его на заседании профильного комитета городской думы, утверждают следователи.

"При этом подозреваемая умолчала о том, что в основной чертеж, утвержденный решением городской думы муниципального образования «Город Астрахань», внесено изменение территориальной зоны, которое не было предметом публичных слушаний и фактически комитетом не рассматривалось. Далее по указанию подозреваемой подчиненными сотрудникам были внесены вклейки в резолютивную часть актов выбора указанных земельных участков, которыми зона была изменена на иную, позволяющую строительство многоуровневой парковки", - говорится в сообщении пресс-службы управления Следственного комитета России по Астраханской области.

Против Тамары Бровиной возбуждено дело по статье "превышение должностных полномочий", уточняется в публикации на сайте регионального управления Следкома. По части 1 статьи 286 Бровиной грозит до четырех лет заключения. О задержании или аресте Бровиной в сообщении не говорится.

Ущерб, причиненный Бровиной муниципалитету, оценивается в 10 миллионов рублей, со ссылкой на следствие сообщили сегодня "Астраханские новости". По данным издания, Тамара Бровина работала в городском комитете архитектуры с 2006 по 2017 год.

На сайтах администрации Астрахани и областного Минстроя к 13.59 мск 10 декабря не появилось комментариев относительно возбуждения дела против Тамары Бровиной. На сайте Минстроя Бровина по-прежнему значится заместителем главы ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 ноября исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олег Гужвинский был признан виновным в необоснованном использовании бюджетных денег и приговорен к трем годам условного лишения свободы. В превышении полномочий были заподозрены и два предшественника Гужвинского на этом посту.