Ласицкене назвала позором спортивные санкции против России

09 декабря 2019, 22:02

Легкоатлетка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене не намерена отказываться от российского гражданства после решения Всемирного антидопингового агентства об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Ласицкене заявила, что будет защищать российских спортсменов в нейтральном статусе.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре Ласицкене заявила, что если Российское антидопинговое агентство лишат статуса соответствия, она будет готовиться к Олимпиаде 2020 года в другой стране. 27 ноября стало известно, что приглашение на соревнования легкоатлетов в Шотландии, полученное Ласицкене, аннулировано из-за санкций против Всероссийской федерации легкой атлетики.

Европейская легкоатлетическая ассоциация признала Ласицкене лучшей легкоатлеткой 2019 года в Европе. В сентябре легкоатлетка в четвертый раз выиграла финал престижной серии легкоатлетических турниров "Бриллиантовая лига" и победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, став первой в истории трехкратной чемпионкой мира по легкой атлетике. 23 октября Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на VII Всемирных военных играх, установив рекорд турнира.

Сегодняшнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о временном отстранении России от международных соревнований прокомментировала легкоатлетка из Кабардино-Балкарии, назвав его "позором". "Произошедшее сегодня - позор. Дальнейшие планы? Бороться за себя и выступать. Менять гражданство я никогда не собиралась, не планирую этого делать и сейчас. Буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе. Я это делала все последние годы", - написала спортсменка на своей странице в Instagram, опубликовав свой комментарий в сторис.

22 ноября, совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций рекомендовал приостановить выдачу допуска российским спортсменам к соревнованиям в нейтральном статусе и пересмотреть саму процедуру присвоения статуса нейтральных атлетов. Также совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА, который длится с 2015 года, информировало сегодня РИА "Новости".

Ласицкене также обвинила "руководителей нашего спорта" в беспомощности и поставила рядом с этим сообщением ссылки на официальные аккаунты Минспорта и Олимпийского комитета России в соцсети. "Смущает лишь то, что атлеты одни в своей борьбе, и руководители нашего спорта всё это время защищают нас только на словах", - написала Ласицкене.

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Ранее сегодня стало известно, что после введенных WADA санкций в России четыре года не могут проходить чемпионаты мира, кроме того, госслужащие России, руководство Олимпийского и Паралимпийского комитетов страны не могут в течение этого срока посещать международные спортивные соревнования, со ссылкой на гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса сообщает сегодня РИА "Новости". WADA также признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу, уточняет агентство.

В РУСАДА заявили, что официальных документов об этом решение еще не получили. "Я пока еще не получил официального документа, который бы подтверждал решение исполкома WADA", - цитирует сегодня слова главы наблюдательного совета организации Александра Ивлева ТАСС. По данным агентства, решение об отстранении России может быть оспорено в течение 21 дня.

Напомним, что в октябре Ласицкене призвала к отставке руководство ВФЛА, которое она обвинила в непрофессионализме и поддержке участников допингового скандала. После этого Олимпийский комитет России рекомендовал ВФЛА полностью обновить состав руководства и кардинально реформировать структуру.