Четыре подростка госпитализированы после взрыва в Астрахани

07 декабря 2019, 23:59

Подростки получили ожоги при взрыве газового баллона в автомобиле в Астрахани, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Инцидент произошел сегодня вечером на улице Энергетической. В машине, в которой находились четыре подростка, взорвался газовый баллон, сообщил представитель ГУ МЧС по Астраханской области.

По его данным, двое пострадавших 2002 года рождения и двое - 2003 и 2004-го. "С ожогами рук и лица они госпитализированы в больницу имени Селищевой", - цитирует представителя ведомства РИА "Новости".

Состояние пострадавших врачи оценили как среднетяжелое, пишет со ссылкой на свой источник "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре четыре человека пострадали при взрыве газового оборудования в машина на Кубани. Были госпитализированы двое взрослых и двое детей.