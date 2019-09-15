Четыре человека стали жертвами взрыва газа на Кубани

15 сентября 2019, 16:27

После взрыва газового оборудования в машине четыре человека, в том числе двое находившихся поблизости детей, доставлены сегодня в больницу в Тихорецке, сообщило МВД.

Информация о взрыве газового баллона в легковой машине и возникшем пожаре поступила спасателям в 12.27 мск, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным спасателей, после взрыва загорелись два автомобиля, кровля расположенного рядом магазина оказалась повреждена, пожар был потушен в 12.31 мск, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщил сотрудник пресс-службы краевого ГУ МВД. "По предварительным данным, в легковом автомобиле в городе Тихорецке взорвалось автомобильное газовое оборудование. Доставлены в медицинское учреждение четыре человека, двое из них - несовершеннолетние 2005 и 2019 годов рождения - не находились в автомобиле. Проводится проверка", - приводит его слова ТАСС.