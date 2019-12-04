Спасатели нашли тела двух грузинских рыбаков

04 декабря 2019, 12:21

Двое пропавших на озере Джандари рыбаков найдены мертвыми, отчиталась сегодня служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря на озере Джандари, расположенном на границе Грузии и Азербайджана, пропали двое грузинских рыбаков. Сегодня, на третий день поисков, к ним подключились и азербайджанские спасатели.

Тела рыбаков найдены, со ссылкой на спасателей информировали сегодня "Новости-Грузия".

"Поисковая операция проходила на территории как Грузии, так и Азербайджана", - процитировал представителя ведомства "Интерпрессньюс". В сообщении не уточняется, на территории какой страны обнаружены тела.

Ранее "Кавказский узел" неоднократно писал об операциях по спасению азербайджанских рыбаков на Каспии. Так, в декабре 2018 года сотрудники береговой охраны в Азербайджане спасли трех рыбаков, лодку которых унесло в Каспийское море.