Поиски рыбаков на озере Джандари в ночь на 4 декабря 2019 года. Фото службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии https://www.facebook.com/EmergencyManagementService/photos/pcb.2180324808938406/2180324078938479/?type=3&theater

04 декабря 2019, 12:21

Спасатели нашли тела двух грузинских рыбаков

Двое пропавших на озере Джандари рыбаков найдены мертвыми, отчиталась сегодня служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря на озере Джандари, расположенном на границе Грузии и Азербайджана, пропали двое грузинских рыбаков. Сегодня, на третий день поисков, к ним подключились и азербайджанские спасатели.

Тела рыбаков найдены, со ссылкой на спасателей информировали сегодня "Новости-Грузия".

"Поисковая операция проходила на территории как Грузии, так и Азербайджана", - процитировал представителя ведомства "Интерпрессньюс". В сообщении не уточняется, на территории какой страны обнаружены тела.

Ранее "Кавказский узел" неоднократно писал об операциях по спасению азербайджанских рыбаков на Каспии. Так, в декабре 2018 года сотрудники береговой охраны в Азербайджане спасли трех рыбаков, лодку которых унесло в Каспийское море.

Примечание:

"Два человека пострадали во время урагана в Батуми", "Тела двух туристов найдены в горах Грузии", "Двое туристов из Израиля спасены в Грузии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

04 декабря 2019, 12:02

  • Задержанные в Чечне публично покаялись в употреблении наркотиков

    Несколько молодых людей в Урус-Мартановском районе покаялись в употреблении психотропных веществ, отчитался 3 декабря муфтият Чечни, опубликовав фото "воспитательной беседы" силовиков с задержанными. Пользователи Instagram и жители республики сочли избыточным публичное унижение людей.

04 декабря 2019, 10:59

04 декабря 2019, 09:59

04 декабря 2019, 08:54

04 декабря 2019, 07:54

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи