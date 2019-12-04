04 декабря 2019, 12:21
Спасатели нашли тела двух грузинских рыбаков
Двое пропавших на озере Джандари рыбаков найдены мертвыми, отчиталась сегодня служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Как писал "Кавказский узел", 2 декабря на озере Джандари, расположенном на границе Грузии и Азербайджана, пропали двое грузинских рыбаков. Сегодня, на третий день поисков, к ним подключились и азербайджанские спасатели.
Тела рыбаков найдены, со ссылкой на спасателей информировали сегодня "Новости-Грузия".
"Поисковая операция проходила на территории как Грузии, так и Азербайджана", - процитировал представителя ведомства "Интерпрессньюс". В сообщении не уточняется, на территории какой страны обнаружены тела.
Ранее "Кавказский узел" неоднократно писал об операциях по спасению азербайджанских рыбаков на Каспии. Так, в декабре 2018 года сотрудники береговой охраны в Азербайджане спасли трех рыбаков, лодку которых унесло в Каспийское море.
"Два человека пострадали во время урагана в Батуми", "Тела двух туристов найдены в горах Грузии", "Двое туристов из Израиля спасены в Грузии".
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