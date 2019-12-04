Азербайджанские спасатели подключились к поиску грузинских рыбаков

04 декабря 2019, 10:59

Спасатели со 2 декабря ищут грузинских рыбаков, пропавших на пограничном озере Джандари. Сегодня началось обследование азербайджанской части озера.

21-летний и 27-летний рыбаки пропали после того, как на озере поднялся сильный ветер. Число спасателей с начала поисков увеличилось до 55 человек. Работают водолазы, дно озера просматривается при помощи специальной техники. Спасатели используют вертолет погранполиции и дрон с инфракрасной камерой.

"Мониторинг идет как на воде, так и на прилегающей к озеру территории… Несмотря на сложные метеорологические условия и плохую видимость, до сих пор поиски продолжаются в непрерывном режиме", - процитировали сообщение МВД "Новости-Грузия".

Озеро Джандари находится на грузино-азербайджанской границе, в 50 километрах к юго-востоку от Тбилиси, его глубина доходит до 7,2 метра. По данным службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, грузинская часть озера проверена на 80%, и сегодня поиски будут продолжены на азербайджанской сторон, с участием местных спасателей. "Спасательные службы двух стран используют все ресурсы, чтобы продолжить координированную работу по поиску пропавших граждан", - привел сообщение ведомства "Sputnik-Грузия".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 15 августа спасатели нашли в горах Грузии тела двух туристок из Белоруссии. Еще одна туристка оказалась живой, но в тяжелом состоянии.