Пользователи соцсети раскритиковали Хамзаева за оскорбление Навального

29 ноября 2019, 21:26

Член Общественной палаты, лидер движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев вступил в конфликт с оппозиционным политиком Алексеем Навальным в Мосгордуме. Пользователи соцсетей раскритиковали манеру диалога Хамзаева.

О своей встрече с Навальным Султан Хамзаев рассказал сегодня подписчикам в социальной сети. Как следует из поста, претензии общественного деятеля к оппозиционеру были связаны со словами Навального про "деревню в Дагестане".

Алексей Навальный 14 августа опубликовал на своем сайте длинный текст, посвященный политической ситуации в Москве на фоне кампании по выборам депутатов Мосгордумы. Он подводил итоги массовой акции протеста, которая прошла 10 августа, и анализировал, что следует делать дальше москвичам, не согласным с отстранением от выборов независимых кандидатов. Дагестан Навальный упомянул во второй части поста в иносказательном смысле. "Идеологически власть в России-2019 — это микс между тюрьмой, армией и деревней в Дагестане. В том кодексе написано: давлению не поддаемся. На призывы к порядку отвечаем непропорциональной агрессией. В ответ на ультиматумы положено кричать, что ты делал с чьей-то мамой, и вести себя себя так, что люди поостерегутся связываться с припадочным", - говорится в тексте оппозиционера.

Первый пост о дискуссии с Навальным, опубликованный сегодня Султаном Хамзаевым в Instagram, вызвал положительную реакцию у его подписчиков. По состоянию на 20.45 мск 29 ноября он получил 1856 отметок "нравится" и 216 комментариев.

"Сегодня с утра был в Московской городской Думе. Встретил Алексея Навального [...] У меня давно к нему был свой вопрос: его фашиствующий тон ещё со времён зигования на русских маршах меня не удивляет, но 18 августа на своем сайте он постарался унизить мою малую Родину - Дагестан, назвав Дагестан деревней, сравнив с тюрьмой. Мне пришлось зажать его в угол", - написал Хамзаев.

По словам активиста, Навальный "уходить от ответа на конкретный вопрос". "кто дал ему право в стиле диванного эксперта унижать и оскорблять народы России? Или в его понимании все должны быть белые голубоглазые блондины?" - приводит свой вопрос Хамзаев.

На первом опубликованном видео Хамзаев сидит за столом и обращается к Навальному заочно. Августовское высказывание оппозиционного политика он воспроизводит в виде: "Дагестан - это деревня и тюрьма". "Мы, Алексей, многонациональное российское общество, твои выходки на "Русских маршах", когда ты кричал: "Хватит кормить Кавказ!" и "Россия для русских!", тебе еще не простили", - говорит активист на видео.

На пост с обвинениями Навального в шовинизме подписчики Хамзаева отреагировали одобрительно. "Султан, так держать только за правду", - написал archerykizlyar. "Уважаю Вашу работу!" - заявил boss_rohman_059.

Подписчики раскритиковали Хамзаева за ненормативную лексику

Позднее Султан Хамзаев опубликовал видео своей встречи с Навальным. На записи он задает политику вопрос о его словах про "дагестанскую деревню" в августовском посте. "Оставил в полном объеме. Без цензуры, заранее извиняюсь за небольшую ненормативную лексику. Это не эмоции, это реально то, что я думаю об этом балаболе", - написал активист в посте.

Запись длится 11 минут, на ней Хамзаев и Навальный пытаются вести диалог в окружении большого количества людей. Хамзаев просит, чтобы сторонники Навального замолчали, называя их "лакеями", политик в ответ возмущается, что собеседник "оскорбляет людей". Султану Хамзаеву удается задать вопрос, хотя его несколько раз прерывают и Навальный, и его сторонники. Затем оппозиционер пытается ответить на вопрос.

"Я, в отличие от вас, защищаю интересы граждан Дагестана", - начинает говорить Навальный, но тут его перебивает уже сам Хамзаев и диалог превращается в перепалку. Алексей Навальный несколько раз повторяет свои слова про защиту интересов граждан и борьбу с коррупцией, заявляя, что Хамзаев защищает чиновников.

Не дождавшись объяснения слов про "дагестанскую деревню", Хамзаев задает Навальному следующий вопрос - о "расследовании по Рогозину" и двух биткоинах, которые, по данным активиста, поступили на электронный кошелек Навального перед публикацией этого расследования. Разговор опять сводится к скандалу, в ходе которого Хамзаев называет Навального сначала "балаболом", а затем нецензурным словом.

К 21.00 мск 29 ноября запись Хамзаева посмотрели более 20,4 тысяч человек, под ней появилось 313 комментариев. Часть подписчиков поддержала активиста, но некоторые раскритиковали его манеру диалога. Несколько пользователей при этом заявили, что Султан Хамзаев удалил их критические комментарии.

"Оскорбления лишние", - отметил timur_adv. "Оскорбления лишние, и можно было более сдержанно вести себя. К сожалению, в этой ситуации Навальный выглядел более серьезно. Таким образом на Навального многие кидаются. А так все выглядит как игра на публику. Ещё раз говорю, к сожалению, вы из Навального сделали жертву таким поведением", - считает anzor_77_95.

"Султан, слишком много эмоций и крика. Если честно, Навальный держался уверенно, а Вы много кричали одно и тоже", - написал serikseilkhanov. "Сам просто подтвердил своим поведением,что деревня... Аж стыдно", - добавил h.abdulaev.

"Дагестан! Посмотрите вокруг. Как жизнь? Нормально? Как с работой? Средняя зарплата как? Дороги как? Жилье, коммуналка как? Всё норм? Нет?" - написал bronholytin.

Сторонники Навального отделили Хамзаева от дагестанцев

Алексей Навальный тоже описал перепалку с Хамзаевым в социальных сетях. "Бегал сегодня за мной по МГД, чтобы спрашивать про "два биткойна, которые вы получили за расследование против Рогозина". Видимо, от имени всех дагестанцев страны", - написал Навальный в своем Twitter, опубликовав фрагмент видео встречи с активистом в Мосгордуме.

Этот пост политика по состоянию на 20.45 мск 29 ноября собрал 227 комментариев. Некоторые комментарии оставлены пользователями, которые представлялись жителями Дагестана, и они раскритиковали Хамзаева.

"Я дагестанец и мне неприятны такие защитники жуликов", - написал Амрула Ибрагимов. "Нет! Он не от имени всех дагестанцев! Этот человек от имени власти пришёл, но не от имени дагестанцев", - ответил Навальному Казим Шахназаров. "Хамзаев, зато тебя много кто из дагестанцев теперь перестанет уважать", - заявил Dzhanbulat.

Пользователь Muhammet Ali мягко поправил Навального. "Алексей, здравствуйте! Вы занимаетесь очень хорошим делом. Вас поддерживают не только жители центральной России, Урала, но и на Кавказе есть ваши сторонники. Обращаясь ко всем дагестанцам с таким обвинением Вы допускаете грубую ошибку", - написал он.