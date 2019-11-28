Новогодние украшения на улицах Грозного. Фото: REUTERS/Denis Sinyakov

28 ноября 2019, 19:07

Власти Чечни выделили 6 млн на новогодний корпоратив для чиновников

Новогодний концерт с участием звезд и ужин на 600 гостей с участием Рамзана Кадырова обойдется бюджету Чечни в 6 млн рублей.

Мероприятие для "нужд администрации главы и правительства Чеченской республики" должно состояться между 24 и 31 декабря 2019 года. Программа включает в себя концерт продолжительностью не менее двух часов, "протокольную часть" с участием главы республики и праздничный ужин продолжительностью от двух до трех часов.

Заказчик праздничного мероприятия - комитет правительства Чечни по государственному заказу. Организатор корпоратива должен предложить сценарий праздника, организовать оформление концертного зала и ресторана с живой музыкой на протяжении всего ужина, встречу гостей и размещение их автомобилей на стоянке, а также вручение цветов и грамот, следует из документов на сайте госзакупок.

В декабре 2018 года жители Грозного сообщили, что работникам бюджетных учреждений приходится участвовать в сборе денег на новогодние подарки для детей в рамках акции, организованной дочерью Рамзана Кадырова.

Все бюджетники в Чечне обязаны ежемесячно переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха". Деньги фонда идут, в том числе, на баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил.

"Кавказский узел" писал, что в течение нескольких лет чеченские власти устанавливают в Грозном одну из самых больших новогодних елок России. Среди жителей республики в канун праздников периодически возобновляется дискуссия о том, что празднование Нового года противоречит канонам ислама.

Примечание:

"Подарки артистам ансамбля "Вайнах" подчеркнули проблему социального неравенства в Чечне", "Грозненцы сообщили об участившихся в канун 200-летия города субботниках", "Грозненцы раскритиковали итоги миллиардных затрат на благоустройство города".

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