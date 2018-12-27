Ёлка на акции «Дари добро с Айшат!». Фото ЧГТРК "Грозный" https://www.youtube.com/watch?v=DQP5dhp32jQ

27 декабря 2018, 15:30

Бюджетники Грозного рассказали о принуждении к благотворительности

Работникам бюджетных учреждений приходится участвовать в сборе денег на новогодние подарки для детей в рамках акции, организованной дочерью Рамзана Кадырова, рассказали грозненцы.

Инициатором акции "Дари добро с Айшат!", в рамках которой детям из малоимущих и многодетных семей приобретаются подарки по их пожеланиям, стала дочь главы Чечни Айшат Кадырова, возглавляющая Модный дом "Фирдаус". На территориях ТРЦ "Гранд-парк", отеля "Грозный-сити" и в кондитерской "Париж" в центре Грозного установлены новогодние елки, на которых размещены открытки с пожеланиями детей, рассказал корреспонденту "Кавказского узлапредставитель аппарата главы и правительства Чечни.

"Суть этой благотворительной акции заключается в том, чтобы подарить детям из малоимущих и нуждающихся семей радостное настроение на Новый год. В основном дети просят у Деда Мороза игрушки, велосипеды, различные гаджеты, спортивное снаряжение или одежду, и их пожелания выполняются", - рассказал он.

Видеорепортаж, озаглавленный "В Чечне набирает обороты благотворительная акция «Дари добро с Айшат»", опубликован 24 декабря на YouTube-канале ЧГТРК "Грозный". На видео чиновники различного ранга зачитывают с открыток пожелания детей и демонстрируют свои подарки. В частности, согласно телесюжету, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев подарил двум детям телевизор, игровую приставку и детские игрушки.

В акции также приняли участие руководители организаций и учреждений, каждый из которых "спешит как можно больше взять открыток", при этом елка "пополняется открытками", говорится в сюжете республиканского телеканала. "Без возможности исполнить желание ребенка не останется никто", - пояснили авторы телесюжета.

Акция проводится второй год подряд, и за это время "тысячи детей" получили подарки, отмечается в репортаже.

Чеченские бюджетники посетовали на запросы дорогих подарков

Участие в этой акции обязательное для руководителей всех уровней, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" работник одного из департаментов Салавди. "Надо посетить одну из елок, где дети оставляют открытки с пожеланиями, выбрать несколько штук, а затем на свои средства приобрести то, что просят дети. Здесь кому как повезет. Можно и на большую сумму «попасть», просят и ноутбуки, и айфоны", - сказал он.

"Нашему начальству пришлось приобрести ноутбук, два велосипеда и игрушки", - подтвердил сотрудник отдела одной из силовых структур Ризван. "Начальник [отдела], как и все другие руководители, взял несколько открыток, что оставили дети на елке в «Гранд-парке», ну и пришлось брать подарки за свой счет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ризван, уточнив, что на покупку подарков "скинулись всем отделом".

Запросы у детей "бывают нешуточные", посетовал руководитель одного из среднетехнических учреждений образования Магомед. "Есть и пожелания получить компьютер, и дорогой телефон. В зависимости от ранга [дарителя] нужно брать от двух-трех до 10 открыток. У нас [на подарки] ушло больше 100 тысяч рублей", - сообщил педагог.

Чеченским чиновникам регулярно приходится вкладывать свои средства в те или иные проекты, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель одной из НПО Чечни на условиях анонимности.

"И чиновники на это раскошеливаются, и предприниматели, и бюджетники. Правда, говорить об этом не принято", - отметил он.

Все бюджетники в Чечне обязаны ежемесячно переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Примечание:

"Жители Грозненского района пожаловались на принуждение к зимним субботникам", "Жители Грозного пожаловались на принуждение к посещению бойцовского турнира", "Жители Чечни рассказали о вынужденном посещении матча "Ахмата"".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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