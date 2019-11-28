Анимация о деле Цкаева указала на безнаказанность пыток в Северной Осетии

28 ноября 2019, 12:52

Четыре года следствие и суд не могут установить виновных в гибели Владимира Цкаева, а силовики, обвиненные в пытках владикавказца, пытаются снять с себя ответственность, рассказывает опубликованный сегодня анимационный ролик осетинской журналистки Алины Алихановой.

Как писал "Кавказский узел", 39-летний Владимир Цкаев, примерный семьянин и отец двоих детей, умер после допроса в отделе полиции города Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. В причастности к смерти Цкаева обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не дали спустить дело на тормозах, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Уже 1 ноября, найдя Владимира в морге больницы, его сестра Ирина увидела на теле многочисленные следы травм. На следующий день родственники, знакомые и соседи Цкаевых вышли на митинг с требованиями выяснить причину его смерти.

Осетинская журналистка Алина Алиханова обнародовала сегодня анимационный ролик об истории расследования смерти Владимира Цкаева. С момента его гибели прошло четыре года, но до сих пор "никто не ответил за это убийство": подсудимые убеждают суд, что Цкаев сам нанес себе травмы, оскорбляют вдову Цкаева и пытаются под различными поводами затянуть судебное рассмотрение, следует из ролика, опубликованного также "Кавказским узлом".

Алина Алиханова напомнила, что Цкаева, не имевшего проблем с законом, задержали по подозрению в ранении омоновца Роланда Плиева. Уже после смерти Цкаева выяснилось, что он к этому преступлению не причастен. Свидетели из числа силовиков сообщили суду, что ничего не видели. С показаниями в пользу силовиков выступила и врач больницы, куда доставили Цкаева: гематомы на лице Цкаева она охарактеризовала как "небольшую синюшность под глазами", которая "бывает, когда человек долго сидит за компьютером". В ролике также приводятся цитаты силовиков о непричастности к смерти Цкаева: "Был обычный рабочий день", "Все ребята очень переживали за Володю (Цкаева)", "Мы не нарушали закон, а Цкаев сам бился головой об пол и натер подбородок".

"Кавказский узел" солидарен с требованиями честного расследования смерти Владимира Цкаева и все четыре года следит как за общественным резонансом дела, так и за ходом судебного процесса, который начался 18 февраля в Ленинском райсуде Владикавказа. К 28 октября, когда суд приостановил рассмотрение дела до получения итогов повторной судмедэкспертизы, корреспондент "Кавказского узла" Эмма Марзоева осветила десятки заседаний по делу о смерти Цкаева. Материалы о ходе этого процесса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция".

Сыну Владимира Цкаева на момент смерти его отца исполнилось 11 лет, а дочери восемь. Уже четыре года вдова погибшего Земфира Цкаева продолжает бороться с системой, которая лишила её детей отца, говорится в видеосюжете "Кавказского узла" "Дело Цкаева: четыре года в борьбе за правосудие", опубликованном в годовщину смерти Цкаева. Это видео размещено также 1 ноября на странице "Кавказского узла" в Instagram. Менее чем за месяц, к 12.50 мск 28 ноября, оно набрало более 64,8 тысячи просмотров, что подчеркнуло общественный интерес к расследованию гибели Цкаева.

Из 52 запланированных заседаний суда прошло всего 20, а остальные по различным причинам были перенесены, констатировала в четвертую годовщину смерти Владимира Цкаева его вдова. "До этого три года дело было в Следственном комитете... Сейчас мы ждем допросов (подсудимых), и чтобы (процесс), наконец, уже завершился. Просто живем какой-то надеждой, чтобы виновные понесли наказание", - рассказала 31 октября "Кавказскому узлу" Земфира Цкаева.

Как родственники, так и юристы обратили внимание на то, что процесс затягивается. "Одновременно с тем, как затягивается процесс, утрачивается и надежда людей на то, что все это будет разрешено с точки зрения справедливости", - сообщила ранее "Кавказскому узлу" адвокат Земфиры Цкаевой Анжелика Сикоева.

Однако дело о смерти Цкаева важно для каждого жителя Северной Осетии, потому что "оно выявило большую проблему" в силовых структурах, убеждена фотограф и журналист интернет-издания "Спутник" Анна Кабисова. "То, как задерживали Цкаева и как его "допрашивали" - это часть большой системы, которой уже много лет", - сказала ранее "Кавказскому узлу" Анна Кабисова.