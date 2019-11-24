Около 200 астраханцев приняли участие в митинге против начисления долгов за ЖКХ

24 ноября 2019, 01:02

Участники митинга в Астрахани пожаловались на необоснованные начисления долгов за общедомовые нужды, а также рост цен на услуги ЖКХ.

Как писал "Кавказский узел", в Астрахани в 17 июня прошел митинг, участники которого пожаловались, что им насчитывают многотысячные долги за газ после того, как сотрудники компании "Межрегионгаз Астрахань" проводят проверку их счетчиков и заявляют, что клеймо на заводской пломбе плохо читается.

В Астрахани в сквере имени Кирова 23 ноября с 12.00 до 12.45 по местному времени (с 11.00 до 11.45 мск) состоялся митинг, согласованный с властями, который был организован "Справедливой Россией". В мероприятии участвовали члены партии, включая депутата Госдумы Олега Шеина и главы фракции "Справедливой России" в областной думе Евгения Дунаева, а также представители организаций "Союз жителей", "Экологический патруль", "Многодетные мамы Астрахани", передает присутствовавшая на акции корреспондент "Кавказского узла".

Участники митинга держали плакаты "Требует возврата переплаты за вывоз мусора", "Требуем перерасчета от монополиста", "За обсчет народа - к ответу!" и другие.

По данным организаторов, на митинг пришли примерно 200 человек. "Сегодня пришли в основном председатели домов, товариществ собственников жилья (ТСЖ). За каждым из них - 50-100 квартир", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов, депутат облдумы Александр Варжин.

Он заявил, что в городе актуальна проблема неправильного расчета за услугу горячего водоснабжения.

"Не был установлен определенный норматив органами государственной власти. И поставщик услуги стал сам считать, по своему какому-то, только ему известному принципу. И получилось так, что разный тариф для разных районов города. На Бабаевского, например, людям выставляли счета по 400-500 рублей за кубометр горячей воды. А в городе - меньше. Такого быть не должно. Когда начали интересоваться, что и как, всплыло, что этот норматив не был установлен, и поставщик насчитывал, как хотел", - сказал Варжин.

По его словам, сложившаяся в сфере ЖКХ ситуация является "последствием монополизма и отсутствия надлежащего государственного контроля - антимонопольной службы, прокуратуры и прочих - над монополистами".

Участники митинга рассказали корреспонденту "Кавказского узла", почему пришли на акцию.

"Хотим восстановить справедливость. Мы думаем, что нас просто обманывают в тарифах, особенно по вывозу мусора", - сказала участница митинга Елена.

По ее словам, жителям обещали, что при повышении тарифов за вывоз мусора его начнут сортировать. "В итоге три года отработал мусоросортировочный завод - и встал. Мусор не вывозили, как нужно. Город был завален... Поэтому я сейчас не плачу за мусор уже где-то год. Хочу, чтобы был перерасчет", - рассказала она.

Участница митинга Наталья рассказала, что была председателем ТСЖ в доме.

"Когда нам выставили очень большой счет - 700 тысяч за горячую воду и отопление по ОДН, которые якобы накопились за три года. Мы засомневались, так как я знаю, что таких больших расходов по ОДН за горячую воду и отопление не могло быть. Каким же образом это всё насчитывали? Закралось сомнение. В результате мы выяснили, что это неправильные начисления", - рассказала она.

Она высказала удивление, откуда на доме такие огромные долги по общедомовым нуждам (ОДН).

"(Это) те, которые идут на мытье полов, на опрессовку. А нам выставляют 600 тысяч, плюс 100 тысяч уже набежало пени. Даже если поделить это на три года - по 200 тысяч в год. У нас что там, сауна в подвале? Откуда такие ОДН?" - возмущается Наталья.

При этом она отметила, что в доме стоят общедомовые приборы учета.

"Есть предположение, что это насчитывается не ОДН, а всё, за весь дом. Должники или кто. Раньше же ОДН с нас собирали ресурсоснабжающие компании - они сами собирали ОДН с жителей дома. А потом был принят новый закон, и всё это переложили на уполномоченных по дому, допустим, на председателя ТСЖ. Выставляют счет по всему дому - а вы внутри дома разбирайтесь, мол, сами. Председатели говорят: "Это же, получается, не ОДН?" Стоит общедомовой прибор учета, который показал одну сумму, а по факту они с нас требуют оплатить то, что недоплатили жители. Кто-то не оплачивает, а возлагают это всё на ТСЖ. И выставляют эти счета. Вы, мол, там внутри боритесь. При этом самое смешное, что, когда жители доплатили - кто-то не платил, а потом заплатил - то перерасчет не делают", - рассказала она.

Она также рассказала о завышенных коэффициентах по тарифам за услуги ЖКХ.

"У нас есть организация, которая помогает председателям ТСЖ - "Школа жилищного просвещения". Они начали копать, почему там, где стоит общедомовой прибор учета, тарифы выше, чем там, где нет прибора общедомового учета? По идее, когда счетчик - должно быть ниже. А у нас получается выше. Стали копать - и докопались, что там был завышенный коэффициент. Предположительно, его завысили в 2016-2017 годах. И вот такая у нас теперь ситуация, что на наш дом на 100 квартир выставляют 700 тысяч долга. Мы планируем обращаться в суд... Где мы эти деньги возьмем? Надо бороться, вот - митинг по этому поводу сделали, и я пришла", - также сказала Наталья.

По словам участника акции Николая Позднякова, тема митинга очень актуальна.

"Цены на тарифы постоянно растут, и это ничем не обоснованно. Правительство приняло эти законы, что каждый год повышение. Нам еще в 1990-х говорили - вы мало платите за ЖКХ, мы сейчас немножко поднимем. Но это как пошло с начала 90-х - и до сих пор, постоянно поднимают, каждый год", - сказал он.

Он также отметил, что часто приходят счета о недоплате за прошлые годы.

"У нас вот пришел долг опять. Конечно, если разделить на весь дом, то получилось где-то по 200-300 рублей с квартиры, но все равно это деньги. Для пенсионеров, например. И каждый год что-то происходит, необоснованно. Почему растут тарифы, откуда долги? Это нам никто не объясняет", - посетовал мужчина.

По его словам, долги за тех жильцов, которые не платят, были "перекинуты" на всех проживающих в доме.

"И уже два раза такое приходило. Первый раз мы платили за 2016 год. А сейчас вот пришло за 2017 и 2018. Нет, ну ясно, что многие люди не платят, но пусть тогда государство создает рабочие места, нормальные зарплаты, чтобы людям было, с чего платить. Это во-первых. А во-вторых, разбираться надо именно с теми, кто не платит, через суд или еще как. А у нас привыкли: кто везет, на том и едут", - сказал Поздняков.

По его словам, должен быть контроль и учет за ресурсоснабжающими и управляющими компаниями. "С какой стати там растут цены? Никто ничего не объясняет. Автоматически выставляют проценты - и всё. То на три процента повысят, то на четыре процента. И так каждый год", - посетовал он.

Какими-либо комментариями представителей ресурсоснабжающих компаний относительно высказываний участников акции "Кавказский узел" пока не располагает.