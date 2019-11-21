Фуражка полицейского © Фото Елены Синеок, Юга.ру

21 ноября 2019, 11:57

Глава отдела полиции в Ставрополе наказан за нелегальные доходы

Начальник одного из отделов полиции Ставрополя не смог объяснить, откуда взял деньги на покупку автомобиля за четыре миллиона рублей. Его понизили в должности, а машину и еще 250 тысяч рублей изъяли в пользу государства.

В пресс-службе краевого главка МВД не уточнили, какую должность теперь будет занимать Василий Литвинов.

"Главным управлением МВД по Ставропольскому краю проведена проверка, по результатам которой в представленной декларации о доходах сотрудника выявлены расхождения между доходом за определенный период времени и приобретенным за этот срок имуществом. Полицейский понижен в должности", - процитировал 20 ноября сообщение ведомства "Коммерсант-Юг".

По данным прокуратуры, начальник отдела полиции за три года до покупки автомобиля заработал меньше, чем тот стоил. Помимо машины полицейский купил недострой, который продал за четверть миллиона рублей. Законность покупки этого объекта он тоже не смог подтвердить. Ленинский райсуд Ставрополя постановил обратить в доход государства и автомобиль, и 250 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Ставропольского края от 19 ноября.

Согласно информации электронной картотеки суда, дело об изъятии у Василия Литвинова движимого и недвижимого имущества было передано в суд 25 октября, приговор вынесен 18 ноября.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле бывший заместитель начальника управления по противодействию коррупции главного управления МВД России по СКФО был задержан на Ставрополье по подозрению в покушении на мошенничество.

Примечание:

"Сотрудники полиции в Ессентуках осуждены за мошенничество", "Сотрудница пятигорского МВД уволена после регистрации 30 мигрантов", "Замглавы угрозыска Ставрополья задержан по делу о проституции".

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