Мать арестованного жителя Дербента пожаловалась на гонения со стороны силовиков

20 ноября 2019, 19:30

Семью арестованного жителя Дербента Ислама Барзукаева пытаются запугать ночными телефонными звонками и задержаниями на дорогах. Мать арестованного Елена Барзукаева обратилась в прокуратуру с жалобой на преследование.

Как сообщал «Кавказский узел», Ислам Барзукаев, Гасан Курбанов и задержанный вместе с ними 15 июня Мизарали Мизаралиев заподозрены в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Они заявили, что их пытками и угрозами вынудили подписать признательные показания. Позже им предъявили обвинение в участии в незаконном вооруженном формировании. В ноябре суд продлил срок содержания под стражей Барзукаева и Курбанова до 16 января 2020 года, а Миразалиева оставил под домашним арестом.

Родственники настаивают, что Барзукаев и Курбанов невиновны. Матери Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова 24 июня объявили у здания полиции в Дербенте голодовку с требованием освободить сыновей. 9 июля женщины прекратили акцию протеста из-за ухудшения здоровья.

Мать Ислама Барзукаева Елена 19 ноября пожаловалась в прокуратуру на гонения со стороны силовиков. По словам женщины, ее и старшего сына необоснованно преследуют звонками, задержаниями и проверками на дорогах. Заявление принято прокуратурой Дербента, сообщила сегодня Барзукаева корреспонденту "Кавказского узла".

В течение последних двух месяцев силовики дважды останавливали на дороге автомобиль Барзукаевых, задерживали их и без оснований отправляли машину на штрафстоянку. Последний такой случай произошел 15 ноября, когда Елена вместе со своим старшим сыном и тетей Гасана Курбанова Зайнаб Рабадановой выехал из Дербента в Махачкалу на заседание суда по продлению меры пресечения Исламу и Гасану.

По словам Базуркаевой, на выезде из Дербентского района машину ее старшего сына остановили на посту. «Это было примерно в 7:30, они сказали, что есть ориентировка на похожую машину. Сына пригласили внутрь здания на посту, он там провел около часа. За это время со стороны Дербента приехали двое мужчин в гражданском и тоже зашли в это помещение. После того, как сын вышел, он рассказал, что это были сотрудники, но они не показали удостоверений. Они интересовались, куда мы едем и для чего, но они были в курсе того, что мы собирались присутствовать на суде Ислама», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Один из силовиков начал осматривать машину и заявил, что идентификационный номер машины перебит. Он заставил Барзукаевых проехать в сопровождении полицейских в отдел. «На посту мы пробыли около двух часов. Зайнаб, чтобы успеть на суд, пересела в другой транспорт и поехала в Махачкалу, мы же вынуждены были поехать в полицию», - сказала Елена. Она так и не попала в тот день на судебный процесс.

Два изъятия автомобилей за два месяца

Машину для выяснения отправили на штрафстоянку отдела полиции по Дербенту, где, как сказали Барзукаевой, она пробудет до вторника, 19 ноября. Женщина исключила, что идентификационный номер машины может быть перебитым. «Сын купил эту машину полгода назад и два месяца назад переоформил ее на себя. Эксперт осматривал ее и она была чистая», - пояснила женщина. Документы на авто силовики вернули ее сыну только сегодня, 20 ноября.

«Сегодня документы на машину вернули, но я хочу знать, почему они сделали такую подлость и я в итоге не попала на суд и не увидела своего сына. Хочу, чтобы мне объяснили, для чего все это было сделано», - говорит жительница Дербента.

В своей жалобе, переданной в прокуратуру, Елена Базуркаева также описала инцидент, произошедший 25 сентября. Тогда силовики уже задерживали ее автомобиль на сутки. «Пять часов тогда мне не могли объяснить, зачем машину хотят эвакуировать. Только после переговоров с начальником полиции я сама загнала машину на территорию стоянки ГОВД. Они указали причину: отсутствие бирки (идентификационной маркировки автомобиля - прим. "Кавказского узла") на передней двери, хотя все бирки были на месте», - говорится в заявлении. Забрать машину ей удалось на следующий день, после проведения экспертизы.

Елена Барзукаева рассматривает оба случая как гонение на нее и ее семью со стороны силовиков. Женщина считает, что подвергается травле из-за отстаивания прав Ислама.«Я требую дать мне объяснение, на основании чего были задержаны машины моей семьи, на каком основании меня и моего сына подвергли издевательству 25 сентября и 15 ноября. Я рассматриваю это как гонения и попытку заставить меня замолчать, чтобы я больше не отстаивала права своего младшего сына», - говорится в заявлении.

Дело о пытках не возбуждено

Женщина опасается провокаций против старшего сына и просит прокуратуру защитить ее от нападок со стороны силовиков. Базуркаева отмечает в заявлении, что за полгода, пока Ислам находится под стражей, ей так и не удалось с ним увидеться, а «объективного разбирательства» по его делу не проводится.

Мать арестованного парня также сообщает в заявлении о ночных звонках неизвестных. По словам Базуркаевой, в конце октября по ночам ей звонили с разных номеров некие люди, которые оскорбляли ее. «Если что-то случится со мной или моей семьей, это будет расценено как гонение и издевательство [со стороны] тех, кто похитил и пытал моего младшего сына», - говорится в конце заявления. На проверку заявления отводится месяц, отметила Барзукаева.

В составленном 18 июня Общественной наблюдательной комиссией документе с результатами осмотра Барзукаева, Курбанова и Мизаралиева говорилось, что члены ОНК зафиксировали у Барзукаева синяк, а у всех трех задержанных - точки на руках, похожие на следы от пыток током.

Решения о возбуждении дела по заявлению о применении пыток к Курбанову и Барзукаеву следственными органами так и не приняты.

«Следователи выносят постановления об отказе в возбуждении дела, но после нашего ходатайства об ознакомлении с ним сообщают, что это постановление отменено и все еще проводится проверка. Как нам стало известно, никаких следственных действий с Исламом и Гасаном не проводят, их никуда не вызывают и не допрашивают», - рассказала она.