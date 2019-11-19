Число задержанных в ходе протестов в Грузии выросло до 37 человек

19 ноября 2019, 02:41

При разгоне акции протеста в Тбилиси пострадали четыре человека, в том числе двое полицейских. Число задержанных активистов достигло 37 человек. Разгон демонстрантов у парламента только повысит протестный настрой людей, уверены представители оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", с 14 ноября в Тбилиси проходит круглосуточная акция протеста, начавшаяся после провала парламентского голосования за проект смены избирательной системы. 18 ноября МВД Грузии потребовало от протестующих обеспечить работу парламента, к месту акции был стянут спецназ. После нескольких безуспешных требований разблокировать парламент сотрудники полиции начали разбирать палатки митингующих, а затем применили водомет, оттеснив протестующих от служебного входа в парламент. Для разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ. Палатки и остатки бочек, в которых протестующие разводили огонь, вечером были убраны с проспекта Руставели. Силовики задержали 18 человек.

Вышедшие на улицы Тбилиси люди требуют отстранить от власти лидера правящей партии Бидзину Иванишвили, отправить в отставку правительство, а также провести внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации".

Во время акции у здания парламента Грузии в центре Тбилиси 18 ноября полицейские задержали в общей сложности 18 человек. Задержанным вменяют административные правонарушения - неподчинение сотрудникам полиции и мелкое хулиганство.

"Спецназ разогнал демонстрантов, которые блокировали все входы в парламент. Против протестующих применили водометы и слезоточивый газ. К настоящему времени все входы в парламент открыты, автомобильное движение на проспекте Шота Руставели восстановлено", - приводит сообщение МВД "Новости Грузия".

По данным ведомства, во время разгона демонстрантов травмы получили четыре человека, в том числе двое полицейских. Все они госпитализированы.

Поздно вечером 18 ноября лидеры оппозиции решили приостановить акцию протеста, чтобы провести консультации и спланировать дальнейшие действия. Утром 19 ноября они намерены поучаствовать в заседаниях судов, которые будут рассматривать административные дела задержанных активистов. Встреча для консультаций состоится в офисе Лейбористской партии, отмечает издание.

Митинг у парламента продолжился после разгона протестующих

Днем 18 ноября, когда полицейские предупредили о начале разгона акции у парламента, оппозиция пыталась мобилизовать сторонников. «Мы объявили сбор людей к парламенту, чтобы они пришли и помогли остановить разгон, но людям пришлось долго добираться. В итоге полиции удалось разогнать людей с помощью водомета и спецназа», - заявил пресс-спикер партии ЕНД Георгий Петрая корреспонденту "Кавказского узла".

Через полчаса после предупреждения ряды бойцов спецназа двинулись сверху вниз по улицам, прилегающим к парламенту, за ними следовали полицейские водометы. Силовики с мегафонами просили людей разойтись и не мешать спецназовцам очищать территорию от палаток, мешков и бочек, в которых протестующие разводили костры. После того, как демонстранты отказались подчиниться, их облили водой из водомета. Полицейские оттеснили протестующих с нескольких улиц у парламента, в том числе с улицы Леси Украинки, но возле центрального входа демонстранты попытались оказать сопротивление силовикам.

«Мы пытались теснить полицию, а она теснила нас в сторону улицы Чичинадзе, которая прилегает к парламенту. Но действовали полицейские корректно, не били дубинами», - заявил "Кавказскому узлу" участник акции Зураб Мумладзе.

По словам активиста, полицейские вытеснили демонстрантов с улицы братьев Зубалашвили за зданием парламента и продолжили теснить их вниз по улице Чичинадзе вместе с пикетчиками, стоявшими на углу этой улицы. С улицы 9 апреля, которая проходит параллельно улице Чичинадзе, силовики тоже вытеснили группу протестующих. Обе группы активистов оказались у колонн перед входом в здание парламента, где продолжался митинг. После этого полиция приступила к очистке проезжей части проспекта Руставели: со стороны Кашетской церкви также двинулись ряды спецназа и водометы.

Организаторы попросили своих сторонников перейти на тротуар, заявив, что людей на тротуаре полиция не имеет права разгонять. Полицейские прошли только по проезжей части проспекта Руставели, оттеснив с нее людей, и пропустили службу уборки, которая увезла палатки и бочки-печки с проспекта. Затем полицейские остались стоять на проспекте Руставели, не позволяя участникам продолжавшегося митинга выходить на проезжую часть.

Власти сумели разогнать акцию, но не смогли одержать победу над протестующими, считает соорганизатор митинга Давид Небиеридзе. «Это был бессмысленный разгон, протестующие и так сорвали этот рабочий день парламента. И кроме того, все партии продолжают выдвигать требования – досрочные выборы, формирование новой избирательной комиссии и роспуск действующего правительства. После разгона у людей протестный настрой будет еще выше», - заявил Небиеридзе корреспонденту "Кавказского узла".

Требование изменить избирательную систему выдвинули еще в июне участники митингов, которые начались в Тбилиси после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".