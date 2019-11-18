Шесть активистов провели пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева

18 ноября 2019, 18:19

Участники сегодняшней серии одиночных пикетов в Махачкале потребовали освободить Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева и прекратить их уголовное преследование.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с 18 июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Сам журналист вины не признает. 12 ноября суд в Махачкале продлил арест журналиста до 13 января 2020 года. Под арестом оставлены и другие обвиняемые по делу о финансировании терроризма - Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов. 13 ноября адвокаты и сам Гаджиев раскритиковали следствие за вялотекущее расследование дела.

На серию одиночных пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева вышли сегодня коллеги, друзья журналиста и просто неравнодушные люди. Пикеты начались сразу после окончания акции отца убитых пастухов Муртазали Гасангусейнова. Сам Гасангусейнов также принял участие в одиночных пикетах в поддержку журналиста.

Отец убитых братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов и активист Джамбулат Гасанов сегодня, пятый день подряд, вышли на одиночные пикеты, добиваясь наказания силовика, который объявил убитых боевиками.

На месте проведения акции присутствовали представители СМИ. В общей сложности собралось свыше 20 человек, шестеро из них провели пикеты. Четверо активистов пикетировали у здания МВД и ФСБ с 14.00 мск, еще двое - возле регионального управления Следкома с 14.20 мск. Акция завершилась в 15.00 мск. Рядом с местом проведения пикета у зданий МВД и ФСБ находился мобильный экипаж полиции. Силовики не препятствовали проведению акции, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что участники акции требуют прекратить уголовное преследование и освободить Абдулмумина Гаджиева и других обвиняемых по делу о финансировании терроризма - Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова.

Правозащитники назвали дело Абдулмумина Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. Гаджиева обвинили по делу о финансировании терроризма из-за единственной публикации о благотворительности Исраила Ахмеднабиева, которого в момент выхода статьи ни в чем противозаконном не подозревали, рассказал сотрудник ПЦ "Мемориал" Вячеслав Ферапошкин на пресс-конференции в Москве. Если Гаджиева осудят, к любому журналисту в России будет применяться "обратная сила" закона, считает учредитель "Черновика" Магди Камалов.

Подробнее о журналисте Абдулмумине Гаджиеве и о том, почему за него вступились коллеги, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".