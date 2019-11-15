Дагестанский банк "Кредитинвест" лишился лицензии

15 ноября 2019, 09:53

Центробанк России отозвал лицензию у дагестанского "Кредитинвеста" после того, как нашел нарушения в его работе.

Приказ ЦБ об отзыве лицензии дагестанского банка вышел сегодня.

"Отозвать с 15 ноября 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации", - сказано в документе, опубликованном на сайте Центробанка.

Регулятор объяснил решение о прекращении деятельности "Кредитинвеста" тем, что банк нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, а также законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ. Кроме того, "Кредитинвест" проводил сомнительные трансграничные операции, следует из документа.

Банк является участником системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что начнет выплаты страховых возмещений вкладчикам не позднее 29 ноября. Для этого АСВ отберет банки-агенты не позднее 21 ноября, пишет "Интерфакс".

"Кредитинвест" на 1 ноября занимал 386-е место в банковской системе России, сообщил ТАСС.

Офис банка расположен в Махачкале. В кредитной организации обслуживались, в том числе крупные компании Дагестана, следует из сообщения на сайте "Кредитинвеста".

"Кавказский узел" ранее писал об отзыве лицензии у махачкалинского банка "Эльбин" в апреле 2018 года. Причиной ЦБ также назвал многочисленные нарушения. В феврале суд признал банк банкротом.