Задержаны руководители УФСИН по Ростовской области

13 ноября 2019, 13:25

Начальник управления ФСИН по Ростовской области и его заместители задержаны сегодня по делу о коррупции, рассказали источники в силовых структурах.

Сотрудники ФСБ сегодня утром явились в здание областного главка Федеральной службы исполнения наказаний.

"Руководителей данного ведомства сейчас допрашивают в управлении ФСБ России по Ростовской области. Их подозревают в деяниях коррупционной направленности", - процитировал в 11.03 мск слова собственного источника в правоохранительных органах ростовский новостной сайт 1Rnd. Задержание всего руководства управления подтвердил и источник в этом ведомстве, сообщило издание.

Ту же информацию со ссылкой на свой источник передал сегодня и ТАСС. "По подозрению в должностных преступлениях задержан <глава УФСИН по Ростовской области> и его заместители", - говорится в публикации.

На сайтах областных управлений Следкома, МВД и ФСИН, а также на сайте Федеральной службы исполнения наказаний к 13.25 мск 13 ноября не появилось информации об этих задержаниях.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае-июне 2017 года были задержаны глава управления ФСИН по Ростовской области Сергей Смирнов и его заместитель Сергей Ральников. По версии следствия, руководство управления получило от предпринимателей более 11 миллионов рублей за подписание контрактов на поставки в исправительные учреждения. Дело Сергея Ральникова было передано в суд 28 октября 2019 года.

10 июля вступил в силу приговор еще одному бывшему замглавы ростовского УФСИН, Дмитрию Молокову, а также двум сотрудникам тюремной больницы. Они признаны виновными в сокрытии покушения на убийство осужденного.