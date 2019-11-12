Два жителя Грузии задержаны на границе с Южной Осетией

12 ноября 2019, 11:48

Пастухов Зураба Тухиашвили и Рамаза Зардишвили задержали на приграничной территории российские силовики, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

По данным ведомства, двух пастухов из села Кодистцкаро задержали, когда они находились неподалеку от границы с Южной Осетией.

Российские военные доставили Зураба Тухиашвили и Рамаза Зардишвили на территорию Южной Осетии, их обвиняют в незаконном пересечении границы, сообщил сегодня со ссылкой на Службу госбезопасности страны Общественный вещатель Грузии на своем сайте. Один из задержанных успел позвонить членам семьи и рассказать о случившемся, отмечает ведомство.

О задержании жителей села была проинформирована Миссия наблюдателей Евросоюза, задействована "горячая линия", сообщило "Эхо Кавказа".

На сайте Миссии наблюдателей Евросоюза нет комментариев о задержании жителей Грузии по состоянию на 11.30 мск сегодня. Комитет Госбезопасности Южной Осетии не прокомментировал заявление грузинской стороны о задержании пастухов на своей странице в Facebook по данным на 11.30 мск сегодня.