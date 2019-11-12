На границе Грузии и Южной Осетии. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ В РЮО

12 ноября 2019, 11:48

Два жителя Грузии задержаны на границе с Южной Осетией

Пастухов Зураба Тухиашвили и Рамаза Зардишвили задержали на приграничной территории российские силовики, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

По данным ведомства, двух пастухов из села Кодистцкаро задержали, когда они находились неподалеку от границы с Южной Осетией.

Российские военные доставили Зураба Тухиашвили и Рамаза Зардишвили на территорию Южной Осетии, их обвиняют в незаконном пересечении границы, сообщил сегодня со ссылкой на Службу госбезопасности страны Общественный вещатель Грузии на своем сайте. Один из задержанных успел позвонить членам семьи и рассказать о случившемся, отмечает ведомство. 

О задержании жителей села была проинформирована Миссия наблюдателей Евросоюза, задействована "горячая линия", сообщило "Эхо Кавказа".

На сайте Миссии наблюдателей Евросоюза нет комментариев о задержании жителей Грузии по состоянию на 11.30 мск сегодня.  Комитет Госбезопасности Южной Осетии не прокомментировал заявление грузинской стороны о задержании пастухов на своей странице в Facebook по данным на 11.30 мск сегодня.

"Кавказский узел" также писал, что 6 ноября на приграничной территории был задержан житель Горийского района Грузии Закро Бутхузи. Суд в Цхинвале оштрафовал его, после чего он вернулся в Грузию.

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями. С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Гражданин Грузии задержан у границы с Южной Осетией", "Восемь граждан Грузии освобождены из изолятора в Цхинвале", "Двое граждан Грузии задержаны у границы с Южной Осетией".

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