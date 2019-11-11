Российские дипломаты подтвердили информацию об аресте Гаджиева в Словении

11 ноября 2019, 23:59

Бывший министр печати и информации Дагестана Нариман Гаджиев ожидает экстрадиции в Россию, сообщило российское посольство в Словении.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава Минпечати и информации Дагестана Нариман Гаджиев сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что находится в словенской тюрьме. По словам бывшего чиновника, он ожидает экстрадиции.

Нариман Гаджиев с июля 2011 года по сентябрь 2012 года возглавлял РИА "Дагестан". В сентябре 2012 года был назначен министром по информационной политике и массовым коммуникациям республики, ушел с поста в 2013 году, когда главой Дагестана стал Рамазан Абдулатипов.

По информации российской дипмиссии, Гаджиев был задержан еще 20 сентября. Бывший чиновник находился в розыске по обвинению в хищении бюджетных средств в 2011-2012 годах.

"Решается вопрос о его экстрадиции в Россию", - цитирует сегодня слова сотрудника посольства России в Словении РИА "Новости".

Согласно версии следствия, хищение было совершено, когда Гаджиев руководил РИА "Дагестан", отмечает сегодня "Интерфакс".

Деньги были похищены "при заключении государственных контрактов на изготовление и трансляцию общественно-политических программ", указывает Life.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2015 года в Дагестане направлено в суд дело Фикрета Бабаева и Али Зайдиева, которые во время работы в РИА "Дагестан", по данным следователей, похитили 2,5 миллиона рублей, поступивших на выполнение государственного задания.