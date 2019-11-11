Бывший министр печати Дагестана сообщил о своем задержании в Словении

11 ноября 2019, 05:53

Как написал на своей странице в соцсети сам Нариман Гаджиев, он находится в тюрьме в ожидании экстрадиции.

Бывший глава Минпечати и информации Дагестана Нариман Гаджиев на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что, празднует свой день рождения, находясь при этом в словенской тюрьме.

"Друзья, огромное спасибо за поздравления, приятно, что не забыли. Я в словенской тюрьме, жду экстрадицию на родину", - написал он 10 ноября.

По данным на 05.53 мск сегодня, 11 ноября под сообщением стоит 37 комментариев, 23 отметки "Нравится", 16 отметок "Ух ты!" и три отметки "Ха-ха".

О задержании Гаджиева также сообщил telegram-канал "Спросите у Расула".

Нариман Гаджиев с июля 2011 года по сентябрь 2012 года возглавлял РИА "Дагестан". В сентябре 2012 года был назначен министром по информационной политике и массовым коммуникациям республики, ушел с поста в 2013 году, когда главой Дагестана стал Рамазан Абдулатипов, сообщает РИА "Дербент".

Официальной информации, в связи с чем задержан Гаджиев, нет. По данным издания "Регион онлайн", он задержан в связи с делом о хищении бюджетных средств в РИА "Дагестан".

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей силовых структур Дагестана и Российской Федерации относительно задержания и возможной экстрадиции Гаджиева, а также доказательствами того, что аккаунт Nariman Ikunak действительно принадлежит Нариману Гаджиеву.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в июле 2015 года в Дагестане направлено в суд дело Фикрета Бабаева и Али Зайдиева, которые во время работы в РИА "Дагестан", по данным следователей, похитили 2,5 миллиона рублей, поступивших на выполнение государственного задания.