Бывшие сотрудники "Электроцинка" потребовали возобновить работу завода

09 ноября 2019, 22:22

Власти не выполнили обещание трудоустроить сотрудников «Электроцинка», и в результате целые семьи остались без средств существования, заявили участники митинга во Владикавказе. Чиновники сообщили, что через службу занятости новую работу нашли лишь 43 человека, и попросили банкиров реструктуризировать долги бывших заводчан.

Как писал "Кавказский узел", руководство "Электроцинка" в апреле приняло решение об остановке последних двух цехов завода и начале мероприятий по консервации предприятия. 4 мая было сообщено о полной остановке оборудования. В результате более 1,1 тыс. сотрудников "Электроцинка" попали под сокращение. Сокращенным сотрудникам завода власти пообещали помочь найти работу на других предприятиях региона и за его пределами.

ОАО "Электроцинк" входит в состав Уральской горно-металлургической компании с 2003 года. Это было крупнейшее промышленное предприятие цветной металлургии в Северной Осетии, второе по мощности в России, известное своим производством цинка, свинца, кадмия и серной кислоты. В октябре 2018 года на заводе произошел крупный пожар, после которого было принято решение полностью законсервировать производство, отмечается в статье о заводе "Электроцинк" , размещенной в "Справочнике" "Кавказского узла".

Протестная акция бывших работников ОАО «Электроцинк» во Владикавказе прошла сегодня на специально отведенной для этих целей площадке на углу улиц Тельмана и Мичурина. Организаторы указали в заявке, что участие в митинге примут 1000 человек. Однако, по данным правоохранительных органов, в акции участвовало примерно 350 человек.

Изначально акцию протеста планировалось провести с 11.00 до 13.00 мск, однако митинг начался на час позже - в 12.00 мск и закончился ровно 13.00. За это время у микрофона успело выступить много человек, передает присутствовавший на митинге корреспондент «Кавказского узла».

Участники акции держали плакаты с надписями: «Чтоб Алания росла, нужны рабочие места», «Электроцинк» - это достойный труд, достойная зарплата», «Стране нужен цинк, а нам – работа», «Где обещанная работа с белой зарплатой?»

Основная задача мероприятия - обратить внимание властей на тех людей, которые после закрытия «Электроцинка» до сих пор не трудоустроены, хотя им это обещали, сообщил организатор митинга Атарбек Баскаев, который сам ранее работал на заводе.

«На «Электроцинке» были достойные зарплаты, и нам такие никто предложить не может, даже половину того, что мы зарабатывали. Предлагали заработную плату от 10 тысяч до 13 тысяч рублей для высококлассного специалиста. Я работал на заводе начальником отдела технического контроля и получал около 30 тысяч рублей», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Атарбек Баскаев.

В настоящее время он не работает, находится на пенсии. По словам Баскаева, работает только супруга, и семья «затянула потуже пояса». «Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание, потому что многие на заводе работали целыми семьями - есть и многодетные, и те, у кого кредиты и ипотека», - рассказал Атарбек Баскаев.

По его словам, некоторые бывшие сотрудники «Электроцинка» вынуждены работать уборщицами в магазине, и «это ненормально». «Это наша первая акция. Мы выдержали паузу в надежде, что что-то решится, но ничего не решается. Я вижу решение проблемы только в одном - отстроить заново электролитный цех и запустить завод. И все», - сказал организатор акции.

По его мнению, завод не наносил того вреда экологии, который наносит своими выхлопами автотранспорт. «В последнее время у нас были установлены хорошие очистные бассейны, и вредных выбросов в экологию практически не было», - заявил бывший сотрудник «Электроцинка».

Власти решили закрыть завод «Электроцинк», чего в течение 10 лет требовали местные жители и экоактивисты. Но владикавказцы не спешат праздновать победу, поскольку опасаются, что обещания и работы по консервации завода делаются лишь для отвода глаз и снижения протестных настроений, говорится в материале "Как жители Владикавказа "Электроцинк" одолели", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Участники митинга потребовали дать им работу или вновь открыть «Электроцинк»

Член комиссии по трудоустройству бывших работников «Электроцинка» и председатель профкома завода Юрий Халин, выступая на митинге, напомнил, что предприятие играло огромную роль в развитии всей цветной металлургии не только в республике, но и всей страны в целом. Он назвал «большой потерей» то, что завод уже не работает.

«Мы долго собирались и ждали. Нам обещали, что всех людей трудоустроят. Было принято решение, что завод не возобновит свою деятельность. Но прошел год, люди испытывают большие проблемы с трудоустройством. Нам обещали создать новые индустриальные площадки, ничего этого, к сожалению, нет. И поэтому мы сегодня на перепутье. Что нам делать?» - заявил Юрий Халин.

По его мнению, необходимо создавать рабочие места, только это позволит решить проблему. «Мы сегодня хотим обратить внимание нашего правительства, руководства республики на то, чтобы они еще раз посмотрели все свои возможности. Что можно сделать, чтобы нам всем помочь? Завод «Электроцинк» - это огромный социально-экономический пласт, и восполнить эту потерю будет очень нелегко», - констатировал Юрий Халин.

Следом за ним выступила бывший лаборант спектрального отдела завода Евгения Афанасьева. Она в своем выступлении рассказала, что вместе с мужем работала на «Электроцинке», и после того, как его закрыли, семья с двумя детьми, которая выплачивала ипотеку, осталась без средств существования. «Дайте мне работу! Я хочу работать. Я не прошу хлеб, я хочу заработать на него сама для себя и своих детей», - заявила Евгения Афанасьева.

Еще одна бывшая работница завода Роза Дарчиева рассказала на митинге, что она многодетная мать, воспитывающая пятерых детей. По словам женщины, она вместе с мужем и сыном работала на «Электроцинке» до того, как его закрыли. «У нас было все стабильно. Квартиру нам дали, но в ипотеку, есть кредиты. Что нам делать? Кредиты платить надо, ипотеку платить надо. Мы остались без работы и на улице. Дайте нам работу! А лучше, чтобы наш завод заработал, и мы вернулись на свои родные места», - сказала Роза Дарчиева.

Ее бывшая коллега Зита Карсанова, также выступившая на митинге, рассказала, что и она на заводе работала вместе с мужем. «Была стабильность, была работа, и в один миг мы просто остались ни с чем, также с кредитами. Я также многодетная мать, у меня два студента. Как жить? Работы нет ни у меня, ни у супруга. Чем платить кредиты, налоги? На что жить? Дайте нам обещанную работу – стабильную, с соцпакетом. Обещали, но где она? Просто дайте нам работу, чтобы зарабатывать своим трудом на жизнь», - заявила женщина.

По словам бывшего мастера смены гидрометаллургического цеха Ирины Моргоевой, задумываясь об экологии, руководство республики должно было также подумать и о людях, которые остались без работы. «Озабоченность по поводу экологии понятна, но почему при этом руководство республики не заботится о нас? Ведь можно было гораздо проще решить эту проблему, если столько лет вставал вопрос о том, чтобы закрыть завод. Можно было создать такое же альтернативное предприятие с таким же количеством рабочих мест с таким же уровнем заработной платы, чтобы люди сами могли выбрать, где им работать и зарабатывать для своих семей. Но этого не происходит», - сказала женщина. Решение проблемы, указала женщина, она видит в том, чтобы заново запустить завод «Электроцинк».

Еще одна участница митинга Артемида Амбалова, мать пятерых детей, также рассказала, что вместе с супругом потеряла работу. «Я просто хочу, чтобы открыли наш завод, чтобы мы зарабатывали для своих детей», - заявила она.

Чиновники попросили банкиров реструктуризировать долги бывших сотрудников завода

На митинг приехал вице-премьер правительства республики Игорь Касабиев. Он сообщил собравшимся, что неделю назад возглавил комиссию, которая занимается решением проблем бывших сотрудников завода.

«Я понимаю: проблема большая, людям нужно решить вопросы трудоустройства, у них большие кредитные обязательства. Поэтому буквально вчера (8 ноября) мы собрали большую аудиторию, где присутствовали представители Нацбанка, Министерства промышленности, банкиры. Мы обсуждали вопросы реструктуризации, или банковских каникул, или снижения процентных ставок», - заявил Игорь Касабиев.

Но решения пока нет, так как в республике находятся не головные офисы, а филиалы банков, отметил чиновник, добавив, что как только поступит какая-то информация от руководства этих банков, людям сразу сообщат.

По словам Касабиева, многие из бывших работников завода обращались в Комитет по занятости, организация проводила ярмарки вакансий, но, к сожалению, немного рабочих мест было предоставлено. «Здесь есть и объективные, и субъективные причины. Многих не устраивает та зарплата, которую предоставляет фонд занятости. К сожалению, уровень зарплат у нас невысокий… На сегодняшний момент мы не в состоянии одномоментно обеспечить всех рабочими местами», - признал Игорь Касабиев.

Последние его слова вызвали крайнее негодование у собравшихся, кто-то из участников стал выкрикивать: «А что нам делать?», на что Касабиев сказал, что чиновники работают над решением проблемы.

На акцию протеста также пришел председатель профсоюзов Северной Осетии Таймураз Касаев. В своем выступлении он пообещал бывшим сотрудникам «Электроцинка» поддержку.

Организаторы митинга приняли обращение к Битарову

В заключительной части митинга организаторами было зачитано обращение к главе Северной Осетии Вячеславу Битарову, парламенту и правительству республики. В нем говорится, что бывшие работники металлургического предприятия надеются на решение их сложнейших жизненных проблем, возникших в результате прекращения производственной деятельности завода «Электроцинк».

«За этот год после остановки завода все мы поняли, что нет никакого альтернативного решения, связанного с закрытием завода и трудоустройством людей, оставшихся без средств к существованию. Все призывы к предпринимателям республики подключиться и помочь в трудоустройстве оказались очередным обманом… Мы, бывшие работники завода требуем: дайте нам достойную работу, которую нам обещали, когда закрывали завод. Не можете дать, верните нам наши рабочие места на заводе», - говорится в обращении.

Его авторы пригрозили обратиться к вышестоящему руководству России, а также в федеральные и международные организации по правам человека, если эти требования не будут выполнены.

Экоактивисту не дали слова на митинге

Экологический активист Герман Ревазов сообщил, что организаторы митинга не дали ему выступить. Как рассказал Ревазов, придя на митинг, он сначала хотел просто послушать, о чем будут говорить участники, но потом сам захотел выступить.

«Я целиком и полностью разделяю обеспокоенность работников завода по поводу того, что у них нет достойного материального заработка, что не выполняются обещания, которые им давали по поводу трудоустройства. Я все понимаю и разделяю их озабоченность», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Герман Ревазов.

По его мнению, есть интересные мысли по тому, как можно использовать территорию завода. «Там можно открыть другие производства. Конечно, это можно сделать, и это неоднократно предлагалось. Нужно привлекать инвесторов, там 75 га земли. Тот же Уральский холдинг может, наконец, поступить нетрадиционно и открыть там совершенно другие безвредные производства. Но прежде всего там нужно провести рекультивацию земли метра на полтора вглубь. Земля же поражена», - отметил Герман Ревазов.

По его мнению, надо решать вопрос трудоустройства бывших работников «Электроцинка», но речи о возобновлении работы «этого зловонного монстра» быть не может.

Через службу занятости новую работу получили 43 бывших сотрудника «Электроцинка»

Предприниматели в Северной Осетии трудоустроят бывших сотрудников завода, если те готовы переквалифицироваться. Об этом 8 ноября на заседании рабочей группы, о которой говорил на митинге Игорь Касабиев, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей республики Тимур Медоев. Он отметил, что в настоящее время спроса на металлургов и профильных заводских специалистов в регионе нет.

В этой встрече приняли участие руководители министерств и отраслевых комитетов, представители профсоюзных организаций, банковского и предпринимательского сообщества Северной Осетии. Участникам встречи было объявлено, что в службу занятости обратилось чуть больше тысячи бывших сотрудников завода «Электроцинк». На сегодняшний день из трудоустроены 43 человека, передает телекомпания «Осетия-Ирыстон».

Новости о протестах против предприятия "Кавказский узел" публиковал на тематической странице "Борьба с "Электроцинком".