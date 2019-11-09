Два человека пострадали при взрыве газа в Дагестане

09 ноября 2019, 17:18

Женщина и мужчина госпитализированы с ожогами в результате взрыва газа в квартире жилого многоэтажного дома в Махачкале.

Хлопок газовоздушной смеси произошел сегодня днем в квартире многоквартирного дома по улице Петра Первого, 63 в столице Дагестана.

"Пострадали двое - мужчина 1982 года рождения и женщина 1988 года рождения", - рассказала представитель Главного управления МЧС по Дагестану, слова которого приводит РИА Новости. Пострадавших доставили в ожоговый центр Махачкалы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, сообщает со ссылкой на данные республиканского Минздрава агентство.

Возгорания в квартире после взрыва газа не произошло, на месте происшествия работает оперативно-следственная бригада, которой предстоит установить все обстоятельства ЧП, пишет со ссылкой на информацию из МЧС "Российская газета".

За 2019 год в связи с происшествиями, связанными с хлопками и утечкой бытового газа, в Дагестане пострадало 149 человек, из них 50 — детей, погибло – 16 человек, в том числе трое детей, сообщил замначальника Управления МЧС России по Дагестану Эльдар Хамавов 8 ноября. По словам Хамавова, в основе всех происшествий лежит человеческий фактор, безграмотное и беспечное пользование населением несертифицированного газового оборудования. Чиновник предложил проводить ночное патрулирование в населенных пунктах для выявления неправильного использования газового оборудования, пишет дагестанский портал «Мир молодежи».

Ранее "Кавказский узел" писал, что 3 ноября взрыв бытового газа и пожар произошел на станции техобслуживания в селе Батаюрт Хасавюртовского района. Женщина и двое мужчин, получившие ожоги, вертолетом были доставлены на лечение в Махачкалу.