Три человека пострадали при взрыве газа в Дагестане

03 ноября 2019, 17:27

Женщина и двое мужчин, получившие ожоги при взрыве газа и пожаре на станции техобслуживания в Хасавюртовском районе, вертолетом доставлены на лечение в Махачкалу.

Взрыв бытового газа и пожар произошел сегодня утром на станции техобслуживания в селе Батаюрт Хасавюртовского района.

В реанимационное отделение Хасавюртовской ЦГБ были доставлены с ожогами женщина и двое мужчин, сообщил сотрудник пресс-службы Минздрава Дагестана.

По его словам, в городской больнице пострадавшим оказали первичную хирургическую помощь. "После стабилизации состояния пострадавшие были направлены в ожоговый центр Республиканской клинической больницы с помощью вертолета санитарной авиации", - приводят слова сотрудника Минздрава "Махачкалинские известия".

На сайтах ГУ МЧС по Дагестану и республиканского Минздрава информация о происшествии, по состоянию на 17.25 мск, не опубликована.