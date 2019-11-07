Джамалудин Омаров. Фото: пресс-служба Национального собрания Республики Дагестан

07 ноября 2019, 15:12

Джамалудин Омаров заподозрен в превышении полномочий на посту мэра Каспийска

Джамалудин Омаров, возглавлявший мэрию Каспийска 16 лет, подозревается в нарушениях при передаче муниципальной земли стоимостью 42 миллиона рублей, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", источники сообщили о проведении сегодня обысков в здании администрации Каспийска.

Бывший глава Каспийска Джамалудин Омаров заподозрен в превышении полномочий на этом посту. По данным следствия, в конце декабря 2010 года Омаров без проведения торгов распорядился предоставить в аренду три гектара земли для строительства гостинично-развлекательного комплекса с лодочной станцией. Стоимость участка составляет 42 миллиона рублей, сообщило следствие.

По месту работы и в доме Джамалудина Омарова проводятся обыски, вопрос о мере пресечения еще не решен, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте управления Следкома по Дагестану. По части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Омарову грозит до семи лет заключения.

Сотрудники спецслужб задержали Джамалудина Омарова, со ссылкой на собственный источник сообщил "Интерфакс".

Джамалудин Омаров возглавлял Каспийск с 1998 по 2014 год и ушел в отставку добровольно. Его преемником стал владелец каспийского культурно-развлекательного центра "Москва" и председатель правления Избербашского коньячного завода Магомед Абдуллаев, который возглавляет городскую администрацию и сейчас. По данным источника в администрации Каспийска, Абдуллаев - зять Омарова.

В октябре 2017 года в доме Джамалудина Омарова также прошли обыски. По словам Омарова, силовики пришли к нему, занимаясь расследованием дела о строительстве дороги к дому бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

Джамалудин Омаров был депутатом Народного собрания Дагестана созыва 2011-2016 годов, где являлся заместителем председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, говорится на сайте "Единой России".

Задержание бывшего мэра продолжило преследование клана Омаровых

Напомним, что 15 октября 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий был задержан начальник отдела по строительству и архитектуре администрации Каспийска Ахмед Махов. Следователи подозревают чиновника в том, что он в декабре 2012 года с нарушением выдал разрешение на строительство девятиэтажного жилого дома. По данным источников, вскоре против Махова возбудили еще одно дело о превышении полномочий, и он дал признательные показания.

Уголовное преследование Ахмеда Махова объясняется попытками ослабить политическое влияние клана Омаровых, в окружение которых входит чиновник, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты и политолог Эдуард Уразаев. Омаровы в свое время "плотно взяли под свой контроль город Каспийск" и сохраняют влияние на город, их люди занимают ключевые должности в руководстве Каспийска, отметил заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

Новости о кадровых чистках, которые проводятся в Дагестане с начала 2018 года, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Житель Махачкалы заподозрен в мошенничестве с документами на участок у озера Ак-Гель", "Главврач перинатального центра в Хасавюрте переведена под домашний арест", "Коммерсант": бывший директор "Анжи" обвинен в хищении более 1 млн долларов".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 ноября 2019, 15:32

  • Глава Минстроя Ставрополья задержан после обысков

    Министр строительства Ставропольского края Алексей Когарлыцкий задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями при строительстве легкоатлетического манежа. Следком оценил ущерб краевому бюджету в 14 миллионов рублей.

07 ноября 2019, 14:30

  • Расчистка ериков в Волго-Ахтубинской пойме ухудшила положение дачников

    Вместо улучшения экологической ситуации в Волго-Ахтубинской пойме действия властей привели к уничтожению сенокосных лугов и еще большему маловодью, из-за чего люди вынуждены бросать свои дачи, посетовали жители местных хуторов. При расчистке водоемов в природном парке были допущены нарушения, которые обернулись уголовным делом для подрядчика работ.

07 ноября 2019, 13:34

07 ноября 2019, 13:10

07 ноября 2019, 12:10

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи