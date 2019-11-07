Джамалудин Омаров заподозрен в превышении полномочий на посту мэра Каспийска

07 ноября 2019, 15:12

Джамалудин Омаров, возглавлявший мэрию Каспийска 16 лет, подозревается в нарушениях при передаче муниципальной земли стоимостью 42 миллиона рублей, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", источники сообщили о проведении сегодня обысков в здании администрации Каспийска.

Бывший глава Каспийска Джамалудин Омаров заподозрен в превышении полномочий на этом посту. По данным следствия, в конце декабря 2010 года Омаров без проведения торгов распорядился предоставить в аренду три гектара земли для строительства гостинично-развлекательного комплекса с лодочной станцией. Стоимость участка составляет 42 миллиона рублей, сообщило следствие.

По месту работы и в доме Джамалудина Омарова проводятся обыски, вопрос о мере пресечения еще не решен, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте управления Следкома по Дагестану. По части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Омарову грозит до семи лет заключения.

Сотрудники спецслужб задержали Джамалудина Омарова, со ссылкой на собственный источник сообщил "Интерфакс".

Джамалудин Омаров возглавлял Каспийск с 1998 по 2014 год и ушел в отставку добровольно. Его преемником стал владелец каспийского культурно-развлекательного центра "Москва" и председатель правления Избербашского коньячного завода Магомед Абдуллаев, который возглавляет городскую администрацию и сейчас. По данным источника в администрации Каспийска, Абдуллаев - зять Омарова.

В октябре 2017 года в доме Джамалудина Омарова также прошли обыски. По словам Омарова, силовики пришли к нему, занимаясь расследованием дела о строительстве дороги к дому бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

Джамалудин Омаров был депутатом Народного собрания Дагестана созыва 2011-2016 годов, где являлся заместителем председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, говорится на сайте "Единой России".

Задержание бывшего мэра продолжило преследование клана Омаровых

Напомним, что 15 октября 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий был задержан начальник отдела по строительству и архитектуре администрации Каспийска Ахмед Махов. Следователи подозревают чиновника в том, что он в декабре 2012 года с нарушением выдал разрешение на строительство девятиэтажного жилого дома. По данным источников, вскоре против Махова возбудили еще одно дело о превышении полномочий, и он дал признательные показания.

Уголовное преследование Ахмеда Махова объясняется попытками ослабить политическое влияние клана Омаровых, в окружение которых входит чиновник, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты и политолог Эдуард Уразаев. Омаровы в свое время "плотно взяли под свой контроль город Каспийск" и сохраняют влияние на город, их люди занимают ключевые должности в руководстве Каспийска, отметил заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

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