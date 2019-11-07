Силовики пришли с обысками в мэрию Каспийска

07 ноября 2019, 10:34

Сотрудники силовых структур проводят сегодня обыски в администрации Каспийска, вице-мэра Заура Римиханова увезли на допрос, сообщили источники.

Правоохранители начали сегодня обыски в администрации Каспийска, сообщил информированный источник.

"По предварительным данным, обыски проводят в рамках возбужденного уголовного дела в отношении одного из заместителей главы города", - приводит в 09.56 мск его слова "Интерфакс-Юг".

Вооруженные бойцы спецназа в масках пришли к замглавы администрации Зауру Римиханову, сообщил в 09.47 мск "Регион-онлайн".

Эту информацию подтвердил источник в администрации города. "Сотрудники силовых структур проводят обыски в здании мэрии Каспийска. На допрос после обысков в кабинете забрали замглавы администрации города Заура Римиханова. Кроме того, в настоящее время идут обыски у руководителя аппарата администрации города", - цитирует чиновника в 10.04 мск ТАСС.

Администрация города не прокомментировала эти сообщения на своем сайте. На сайте СУ СКР по Дагестану пока не опубликована информация об уголовном деле вице-мэра Каспийска.