Улица Батуми. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

05 ноября 2019, 12:46

Трое жителей Аджарии задержаны за похищение невесты

Аджарский юноша и двое его знакомых заподозрены в похищении несовершеннолетней, сообщило сегодня МВД Грузии.

Все трое задержанных - 2000 года рождения, тогда как похищенной 15 лет.

По данным следствия, девушку насильно посадили в машину и увезли, один из юношей намеревался на ней жениться, информировал сегодня Первый канал грузинского телевидения.

"Правоохранители задержали всех троих обвиняемых на основании постановления судьи", - процитировала сегодня сообщение МВД "Грузия Online". В сообщении отмечается, что задержанным грозит до 10 лет заключения.

Как писал "Кавказский узел", для Аджарии, где была похищена девушка, актуальна проблема ранних браков. На "Кавказском узле" также опубликован анимационный ролик о похищении несовершеннолетней жительницы Грузии Малахат.

Напомним, что 15 октября двое жителей Грузии были задержаны по подозрению в похищении невесты на юге страны, в Квемо Картли. Бывший учитель девушки, азербайджанец Гамид Садыков, осудил похитителей на своей странице в соцсети, после чего местные жители заставили его публично извиниться в центре села, сняли это на видео и выложили запись в интернет. Активисты организовали в соцсетях кампанию в поддержку Садыкова, а полиция возбудила дело о насильственных действиях над педагогом.

Обычай похищения невест распространен как на Южном, так и на Северном Кавказе. Главная причина похищения невест – не запрет родителей на брак, а экономические трудности: родственники девушки и парня могут договориться о похищении, чтобы сэкономить на свадебных обрядах. Тем не менее, в значительной части случаев похищения происходят без согласия девушек, отмечается в справке "Кавказского узла" "Похищение невест – преступление или традиция?".

Примечание:

"Правозащитники назвали "типичным" убийство девушки на дороге в Хасавюрте", "Исследователи рассказали о дискриминации мусульманок в Аджарии", "ЕСПЧ присудил компенсацию похищенной в Ингушетии невесте".

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