Театральная постановка привела к политическому скандалу в Армении

05 ноября 2019, 05:56

Молодежное крыло "Дашнакцутюн" потребовало отправить в отставку министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна после показанной в Ереване при финансовой поддержке министерства экспериментальной постановки. Спектакль пытались сорвать сторонники Роберта Кочаряна, которые облили артистов зеленкой.

4 ноября молодежное крыло Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" распространило заявление с требованием отправить в отставку министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюнян, причем сделать это до очередного заседания кабмина, назначенного на 7 ноября. По мнению заявителей, Арутюнян ставит под угрозу всю систему образования, культуры и спорта в стране.

В заявлении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла", отмечается, что за последние полтора года Араик Арутюнян инициировал внесение ряда изменений в образовательную программу, которые, по мнению авторов, "свидетельствуют о его неуважении к армянской идентичности".

Араик Арутюнян был назначен главой Минобразования после "бархатной революции". После реструктуризации состава правительства в мае текущего года Минкультуры и Минспорта объединили с министерством науки и образования. В феврале Араик Арутюнян предложил пересмотреть все школьные программы в стране, в частности, программу по изучению шахмат. Он также заявил, что до 2023 года власти планируют реализовать реформы в системе образования, которые будут достаточно болезненными.

"Араик Арутюнян предложил убрать из школьного курса историю армянской церкви и сделать необязательным обучение армянскому языку, литературе и истории Армении в вузах", - утверждают авторы заявления.

На сайте Change.org создана петиция с требованием об отставке главы Минобразования, культуры и спорта. Среди причин отставки, в частности, указаны звучащие в адрес министра обвинения пропаганда и финансирование ЛГБТ-сообщества и проблемы в сфере образования. По состоянию на 04.00 мск сегодня, 5 ноября под петицией стоит 3741 голос.

Требованию об отставке Арутюняна предшествовал инцидент, произошедший во время экспериментальной постановки - спектакля "Волнение и колокол", который был представлен возле фонтанов перед станцией ереванского метро "Площадь Республики". Перформанс, в основу которого легла армянская футуристическая поэзия 20-х годов XX века таких авторов, как Кара Дарвиш, Геворг Абов и Азат Вштуни, а также поэзия Лилит Петросян и хореография Асмик Тангян, был реализован при финансовой поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта.

"Представление ставит под вопрос общественное восприятие поведения женщины, ее речи и движения", - говорится в описании мероприятия в соцсети Facebook.

Видео перформанса было опубликовано 2 ноября на YouTube-канале издания epress.am. По данным на 05.55 мск сегодня, 5 ноября оно набрало 7230 просмотров. На видео слышно, как представление сопровождается криками "Позор!" со стороны недовольных постановкой человек. Один из них пытается облить артистов зеленкой. Противники перформанса назвали организаторов и участников «прислужниками сатаны». Полицейские задержали напавших и доставили их в отделение.

Пользователи армянского сегмента Facebook опознали одного из нападавших. Им оказался сторонник бывшего президента Роберта Кочаряна Нарек Саргсян.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян обвиняется по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, в ходе которого погибли десять человек. Кочарян пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. Кроме того, Кочарян обвинен в получении взятки в 917 миллионов драмов (порядка трех миллионов долларов по курсу того времени). 21 октября он был выписан из больницы и вновь заключен под стражу.

Полиция сообщила о четырех задержанных. "Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. По факту порчи чужого имущества и побоев готовятся материалы. На данный момент все задержанные отпущены", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела по связи со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян.

В Минобразования назвали обвинения попыткой сформировать общественное мнение в корыстных целях.

"На постановку экспериментального спектакля "Волнение и колокол" министерство выделило 2,7 миллиона драмов (порядка 5,7 тысячи долларов). Заявка была подана в профильную комиссию в июле. В договоре отмечено, что экспериментальный проект представляет постановку современного прочтения поэзии, в частности, Егише Чаренца и Азата Вштуни. Насколько оправданны ожидания профильной комиссии, станет известно после подачи финансовой и нефинансоойотчетности получателем гранта", - сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства.

"Я не удивлюсь, если завтра перед зданием правительства будут ставить Кама-сутру. Очень жаль, что большая часть общества молчит. И это молчание дает карт-бланш для тщательно запланированной программы по пропаганде скверны", - прокомментировала постановку на своей странице в Facebook депутат фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян.

Депутат правящей фракции "Мой шаг" Микаел Золян назвал недопустимой цензуру в любом виде, отметив при этом, что подобные постановки критикуют главным образом группы, связанные с прежними властями. "Они взяли на себя полномочия государства разрешать или нет те или иные культурные мероприятия. Более того, применяют насилие. Подобные действия угрожает обществу", - написал он в Facebook.