Акция против строительства автомагистрали прошла в ущелье Хада

27 октября 2019, 02:47

Жители ущелья Хада в Грузии выступили против строительства скоростной автомагистрали Коби - Квешети. По их словам, при строительстве дороги будет нанесен ущерб природе ущелья и фамильным башням.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа Азиатский банк развития (АБР) одобрил Грузии кредит на 415 миллионов долларов на строительство автомагистрали Коби - Гудаури. В его рамках планируется строительство 23-километрового участка между городами Квешети и Коби, который пройдет через Кавказские горы на северо-востоке Грузии. Политики и экономисты утверждают, что проект магистрали, которая ведет к границе с Россией, не создаст угроз для безопасности страны.

26 октября в ущелье Хада прошла акция местных жителей, которые протестовали против строительства через ущелье автомагистрали Коби - Квешети.

Участники акции заявили, что проект автомагистрали угрожает природе ущелья, они обратились к правительству с требованием найти альтернативный путь для дороги.

"Насколько нам известно, должны быть произведены при строительстве автомагистрали взрывы. После взрывов исторические памятники будут повреждены и могут быть снесены", - заявил "Курьеру" местный житель Зураб Бурдули, участвующий в акции, слова которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

По его словам, в ущелье находится много родовых башен. Ранее их насчитывалось не менее 60, однако со временем стало меньше.

28 июля в сванской общине Ушгули Местийского района обрушилась старинная фамильная башня рода Чаркселиани. 12 августа акцию протеста устроили жители общины Ушгули, которые потребовали реставрировать разрушающиеся фамильные башни в селе Меркмели. 19 августа они прекратили акцию протеста после того, как власти заверили их, что башни будут восстановлены. Местные жители заявили, что ежегодно община теряет не менее одной башни, а их ремонт выполнен некачественно.

"От взрывов пострадают исторические здания, а в проекте никак не предусмотрена защита этих зданий", - заявил Бурдули.

Участница акции Кети Рахрахадзе в эфире "Рустави 2" назвала строительство дороги в ущелье "преступлением".

"Это преступление - делать здесь дорогу, которая уничтожит культурное наследие. Если государство и чиновники не прислушаются к нам, то акции здесь станут постоянными", - заявила Рахрахадзе, чьи слова перевела корреспондент "Кавказского узла".

Заместитель председателя департамента автомобильных дорог Грузии Александр Тевдорадзе заявил, что пожелания местных жителей по поводу проекта будут учтены в максимально возможной степени.

"Были некоторые проблемы на этапе проектирования, с некоторыми замечаниями, которые были приняты во внимание. Проект, который мы подготовили, по сути, является лучшим проектом, когда-либо сделанным в Грузии", - сказал Тевдорадзе, чьи слова перевела корреспондент "Кавказского узла" в интервью "Рустави 2".

Ущелье Хада расположено на территории Душетского района. Является одним из боковых ответвлений Арагвского ущелья.