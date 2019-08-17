Аналитики назвали безопасным для Грузии проект магистрали к границе с Россией

17 августа 2019, 17:42

Проект скоростной магистрали Коби - Гудаури, ведущей к границе с Россией, повысит туристический потенциал Грузии и не создаст угроз ее безопасности, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политики и экономисты.

Азиатский банк развития (АБР) 1 августа одобрил Грузии кредит в размере 415 миллионов долларов на строительство новой магистрали. Проект будет способствовать улучшению транспортной сети Грузии и развитию ее туристического потенциала, заявили в банке.

В АБР также отметили, что это первый проект в рамках реабилитации транспортного коридора Север-Юг, "который является жизненно важным транзитным маршрутом для Грузии, Армении и региональных торговых партнеров".

"Проект дороги является первым из серии обновлений, запланированных для коридора Север-Юг. Коридор также пересекается с шоссе Восток - Запад к северу от Тбилиси, обеспечивая доступ к кратчайшему соединению Центральной Азии с Европой и Восточной Азией. 23-километровый объезд будет построен между городами Квешети и Коби и пройдет через Кавказские горы на северо-востоке страны. Это обеспечит более безопасную и быструю альтернативу проезда для жителей, туристов и грузоперевозчиков", - говорится в сообщении на сайте банка, перевод которого сделала корреспондент "Кавказского узла".

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию, говорится в справке о Военно-Грузинской дороге, размещенной на "Кавказском узле". В справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" также опубликованы советы для автомобилистов, решивших поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге.

Обход будет проходить по новому маршруту через долину Хада, на нем планируется строительство самого длинного - девятикилометрового - тоннеля в Грузии с арочным мостом через реку Хадискали. Дорога расширит возможности трудоустройства для отдаленных общин, отметили в АБР.

"Качественная сеть автомобильных дорог необходима для роста и развития Грузии, расположенной в транзитном и торговом центре, связывающем Европу и Азию", - подчеркнул генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Вернер Лиепах.

Ориентировочная стоимость проекта - 558,6 миллиона долларов. Финансирование в размере 60 миллионов долларов выделит Европейский банк реконструкции и развития, а правительство Грузии выделит 83,6 миллиона долларов, сообщила грузинская телекомпания "Имеди" 13 августа.

"До конца года начнется реализация проекта, который имеет историческое значение - скоростная магистраль Коби - Гудаури. Это будет одним из сложнейших инженерных сооружений в Европе с одним из самых длинных тоннелей. Безусловно, для него необходимы инвестиции, и эти инвестиции уже привлечены", - сказал 13 августа в эфире "Имеди" премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, слова которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

Говоря о новой магистрали, он напомнил про строительство канатной дороги, связывающей Коби с Гудаури, и отметил, что она стала очень значимой для туристической отрасли региона. "В результате Коби ожил", - сказал Бахтадзе также в эфире Общественного вещателя Грузии.

Канатная дорога Коби-Гудаури 19 января официально была открыта на горнолыжном курорте Грузии. Этой канатной дорогой смогут пользоваться не только туристы, но и местные жители в период закрытых дорог, заявил тогда премьер-министр Грузии.

Участок Квешети - Коби расположен на дороге международного значения Мцхета - Ларс. Это часть коридора Запад-Юг транзитного значения, соединяющего закавказские республики с Россией, отметил Бахтадзе.

Премьер-министр также сообщил, что строительство скоростной магистрали на перевале Рикоти (дорога Тбилиси - Батуми) уже начато. "Мы обязательно построим ее в кратчайшие сроки. В летний сезон наши граждане активно передвигаются между Восточной и Западной частями страны, и каждый может увидеть, как ведется строительство", - заявил Бахтадзе в эфире "Рустави 2" 13 августа.

Экономический эксперт, бывший руководитель комитета парламента по отраслевой экономике Демур Гиорхелидзе отметил, что новая автомагистраль - выгодный для Грузии проект. "Это грамотное решение правительства Грузии. Грузия намерена стать транспортным хабом, и реабилитация транспортной инфраструктуры имеет важнейшее значение. В этом заинтересовано не только правительство Грузии, но и правительства многих ближних и не только ближних стран", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Экономист, член клуба независимых экспертов Грузии Гия Хухашвили также положительно оценил проект, однако отметил, что к нему уместно было бы подключить Армению. "Это отличный проект, и я приветствую решение правительства, но мне непонятно, почему правительство Грузии взяло на себя все расходы по его реализации. Как известно, Армения крайне нуждается в транспортной инфраструктуре Военно-Грузинской дороги", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению эксперта, правительства Грузии и Армении могли бы создать консорциум по реабилитации дороги и разделить расходы.

Он также отметил, что безопасности Грузии в свете политического конфликта с Россией этот проект не угрожает.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, напротив, считает, что проект строительства магистрали Коби - Гудаури ставит под угрозу безопасность страны. "России открывается военная дорога для быстрого захвата Тбилиси", - заявил Саакашвили в эфире "Рустави 2".

Лидер партии "Новые правые" Манана Начхебия отметила, что не разделяет мнения о нецелесообразности строительства дороги для связи с Россией с точки зрения безопасности. "Другой вопрос, если бы не существовали другие дороги через Рокский тоннель и Дарьяльское ущелье. Но ведь эти дороги существуют. Нейтрализовать опасность мы должны другим путем. Я считаю, что нынешние власти не все делают для обеспечения безопасности. Безопасность - это, в первую очередь, развитая экономика и членство в НАТО и Евросоюзе", - сказала Начхебия корреспонденту "Кавказского узла".

Она заявила, что "дорога - это экономическое развитие и процветание страны".

"Дорога будет прибыльной для Грузии, если Российская Федерация отменит визы для граждан и восстановит грузовые перевозки", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" вице-президент Центра международных исследований и прогнозирования Ника Шенгелия.

Бывший госминистр Грузии по вопросам реинтеграции Паата Закареишвили также не видит угроз в строительстве скоростной магистрали Коби - Гудаури. По его мнению, "магистраль будет способствовать увеличению грузооборота и безопасному перемещению пассажиров на опасной территории". Войну начинают не мосты и тоннели, а политика властей, приводит сообщение Закареишвили "ИнтерпрессНьюс".

Он считает, что строительство скоростной магистрали Коби-Гудаури - это "очень хороший инфраструктурный проект".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" опубликована подробная справка о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией.

Напомним, 8 июля вступил в силу запрет российского президента на прямое пассажирское авиасообщение с Грузией. Рейсы грузинских авиакомпаний в Россию также запрещены. Правительство Грузии запланировало выделить 600 тысяч евро на финансирование авиарейсов из России через Армению. Ассоциация въездного туризма Грузии констатировала, что запрет прямого авиасообщения привел к уменьшению числа российских туристов, но его компенсировал рост турпотока из Европы. Ущерб от запрета авиасообщения с Россией Грузия оценила в 60 млн долларов.