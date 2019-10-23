23 октября 2019, 21:13

Прокуратура отчиталась о подаче газа жильцам общежития в Красном Сулине

Газоснабжение в общежитии для слепых в Красном Сулине, жильцы которого страдали от отсутствия тепла в здании, восстановлено после ремонта оборудования, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре жильцы общежития для слепых в Красном Сулине рассказали, что им обрезали газ, а муниципальная компания отказалась обслуживать здание. Они заявили, что другое жилье, куда чиновники предлагают им перебраться, находится в соседнем поселке и это неудобно. 26 сентября на сходе жильцы потребовали возобновить подачу газа, поскольку в их комнатах  стало холодно. В начале октября рабочие заменили оборудование в общежитии, но газ в здание так и не дали. 

Подача газа в общежитие для слепых в Красном Сулине была приостановлена в апреле из-за истечения срока эксплуатации котлов, неудовлетворительного состояния газопровода, а также наличия задолженности, сообщила сегодня о результатах проверки прокуратура Ростовской области на своем сайте. Прокуратура потребовала от администрации Красного Сулина, в собственности которой находится здание, возобновить подачу газа в общежитие.

"В настоящее время органом местного самоуправления заменены котлы и трубы, газоснабжение восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.

На сайте администрации Красносулинского района информации о результатах проверки прокуратуры и подаче газа в общежитие нет по состоянию на 21.10 мск сегодня.

Примечание:

"Инвалиды рассказали о попытках властей принудить их выселиться из общежития в Красном Сулине", "Более 6000 потребителей в Ростовской области остались без газа из-за долгов, "Более тысячи потребителей Ростовской области остались без света из-за долгов".

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