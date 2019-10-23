Ираклий Окруашвили. Фото: REUTERS/Pawel Kopczynski

23 октября 2019, 15:16

Ираклий Окруашвили оставлен под арестом в Тбилиси

Суд отказался сегодня отпустить под залог лидера партии "Победившая Грузия" Ираклия Окруашвили, арестованного по делу об организации беспорядков у здания парламента.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля Ираклий Окруашвили и еще четыре человека были задержаны по делу о массовом насилии во время протестов у здания грузинского парламента. По данным МВД, 20 июня Окруашвили призывал участников акции силой ворваться в здание парламента и сам предпринимал такие попытки. 27 июля Окруашвили были официально предъявлены обвинения по статье об организации, руководстве или участии в групповом насилии, в тот же день суд вынес решение об аресте политика.

Акции протеста в Грузии начались 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. После разгона силовиками протестующих у здания парламента в Тбилиси Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, однако требование об отставке на тот момент министра МВД Гахарии выполнено не было, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Адвокат Ираклия Окруашвили Мамука Чабашвили выдвинул ходатайство об освобождении своего подзащитного под залог в 500 тысяч лари (168,9 тысячи лари). Однако Тбилисский городской суд постановил оставить в силе решение об аресте.

По мнению обвинения, не исключено, что Окруашвили скроется или окажет воздействие на свидетелей. Сторона защиты не согласилась с этим. "Свидетелями остались только полицейские. Ясно, что Окруашвили не может оказать на них давление. С учетом этого суд мог упразднить заключение и использовать залог", - перевел корреспондент "Кавказского узла"  слова адвоката Окруашвили Мамуки Чабашвили, сказанные в эфире телекомпании "Имеди".

В свою очередь, представитель стороны обвинения указал в эфире телеканала "Имеди", что суду были представлены видеодоказательства участия Окруашвили в насильственных действиях против полицейских, передал корреспондент "Кавказского узла".

Следующее судебное заседание состоится 29 октября, информировал "ИнтерпрессНьюс".

В годы президентства Михаила Саакашвили Ираклий Окруашвили занимал посты министра внутренних дел, министра обороны и министра экономического развития, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". Уголовное преследование Окруашвили может быть связано с его притязаниями на телеканал "Рустави 2", полагают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Власти Грузии отрицают какой-либо политический подтекст в деле оппозиционера.

Примечание:

"Активисты "Свободных демократов" примкнули к "Грузинской мечте", "Свыше ста человек покинули ЕНД в Тбилиси", "Грузинский оппозиционный блок обновил предвыборный список".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

23 октября 2019, 16:51

23 октября 2019, 16:33

23 октября 2019, 15:54

  • Стычка в Сочи нанесла урон репутации турнира ММА

    Ответственность за столкновение между болельщиками бойцов из Дагестана из Казахстана лежит на организаторах сочинского турнира ММА, считают спортивные журналисты. По их мнению, подобные инциденты дискредитируют соревнования по смешанным единоборствам.

23 октября 2019, 14:18

23 октября 2019, 13:55

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи