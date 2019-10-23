Ираклий Окруашвили оставлен под арестом в Тбилиси

23 октября 2019, 15:16

Суд отказался сегодня отпустить под залог лидера партии "Победившая Грузия" Ираклия Окруашвили, арестованного по делу об организации беспорядков у здания парламента.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля Ираклий Окруашвили и еще четыре человека были задержаны по делу о массовом насилии во время протестов у здания грузинского парламента. По данным МВД, 20 июня Окруашвили призывал участников акции силой ворваться в здание парламента и сам предпринимал такие попытки. 27 июля Окруашвили были официально предъявлены обвинения по статье об организации, руководстве или участии в групповом насилии, в тот же день суд вынес решение об аресте политика.

Акции протеста в Грузии начались 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. После разгона силовиками протестующих у здания парламента в Тбилиси Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, однако требование об отставке на тот момент министра МВД Гахарии выполнено не было, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Адвокат Ираклия Окруашвили Мамука Чабашвили выдвинул ходатайство об освобождении своего подзащитного под залог в 500 тысяч лари (168,9 тысячи лари). Однако Тбилисский городской суд постановил оставить в силе решение об аресте.

По мнению обвинения, не исключено, что Окруашвили скроется или окажет воздействие на свидетелей. Сторона защиты не согласилась с этим. "Свидетелями остались только полицейские. Ясно, что Окруашвили не может оказать на них давление. С учетом этого суд мог упразднить заключение и использовать залог", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова адвоката Окруашвили Мамуки Чабашвили, сказанные в эфире телекомпании "Имеди".

В свою очередь, представитель стороны обвинения указал в эфире телеканала "Имеди", что суду были представлены видеодоказательства участия Окруашвили в насильственных действиях против полицейских, передал корреспондент "Кавказского узла".

Следующее судебное заседание состоится 29 октября, информировал "ИнтерпрессНьюс".

В годы президентства Михаила Саакашвили Ираклий Окруашвили занимал посты министра внутренних дел, министра обороны и министра экономического развития, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". Уголовное преследование Окруашвили может быть связано с его притязаниями на телеканал "Рустави 2", полагают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Власти Грузии отрицают какой-либо политический подтекст в деле оппозиционера.