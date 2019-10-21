Чиновник в Северной Осетии арестован по делу об убийстве

21 октября 2019, 10:10

Следствие убедило суд заключить под стражу замглавы сельского поселения, подозреваемого в убийстве жителя Алагирского района.

Как писал "Кавказский узел", 35-летний замглавы Црауского сельского поселения Алагирского района 19 октября был задержан по подозрению в убийстве жителя села Црау. По версии следствия, чиновник 15 октября выстрелил в мужчину из огнестрельного оружия и скрылся.

Суд по ходатайству следствия избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Северной Осетии.

"В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в убийстве", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

Часть 1 ст. 105 УК РФ, по которой подозревается арестованный, предусматривает от шести до 15 лет лишения свободы. Комментариев от подозреваемого либо его представителей относительно версии следствия и решения суда пока не поступало.