21 октября 2019, 10:10
Чиновник в Северной Осетии арестован по делу об убийстве
Следствие убедило суд заключить под стражу замглавы сельского поселения, подозреваемого в убийстве жителя Алагирского района.
Как писал "Кавказский узел", 35-летний замглавы Црауского сельского поселения Алагирского района 19 октября был задержан по подозрению в убийстве жителя села Црау. По версии следствия, чиновник 15 октября выстрелил в мужчину из огнестрельного оружия и скрылся.
Суд по ходатайству следствия избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Северной Осетии.
"В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в убийстве", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.
Часть 1 ст. 105 УК РФ, по которой подозревается арестованный, предусматривает от шести до 15 лет лишения свободы. Комментариев от подозреваемого либо его представителей относительно версии следствия и решения суда пока не поступало.
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