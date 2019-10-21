21 октября 2019, 10:10

Чиновник в Северной Осетии арестован по делу об убийстве

Следствие убедило суд заключить под стражу замглавы сельского поселения, подозреваемого в убийстве жителя Алагирского района.

Как писал "Кавказский узел", 35-летний замглавы Црауского сельского поселения Алагирского района 19 октября был задержан по подозрению в убийстве жителя села Црау. По версии следствия, чиновник 15 октября выстрелил в мужчину из огнестрельного оружия и скрылся.

Суд по ходатайству следствия избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Северной Осетии.

"В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в убийстве", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

Часть 1 ст. 105 УК РФ, по которой подозревается арестованный, предусматривает от шести до 15 лет лишения свободы. Комментариев от подозреваемого либо его представителей относительно версии следствия и решения суда пока не поступало.

Примечание:

"При перестрелке в Дагестане убит депутат Эльдар Яралиев", "Трое жителей Ингушетии госпитализированы после драки во Владикавказе", "Резонансное убийство обострило вопрос аренды земли в Кабардино-Балкарии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

21 октября 2019, 09:12

21 октября 2019, 08:13

21 октября 2019, 07:07

21 октября 2019, 06:00

21 октября 2019, 05:00

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи