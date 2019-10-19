Чиновник в Северной Осетии задержан по делу об убийстве

19 октября 2019, 23:15

Заместитель главы сельского поселения в Алагирском районе подозревается в том, что застрелил жителя селения Црау, сообщил сегодня Следком.

По данным следствия, житель селения Црау был убит вечером 15 октября выстрелом из огнестрельного оружия. Стрелявший скрылся. Следователи возбудили дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК России).

"По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний заместитель главы Црауского сельского поселения Алагирского района РСО-Алания. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в убийстве", - сообщается сегодня на сайте следственного управления Следственного комитета по Северной Осетии.

Статья об убийстве предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

На сайте администрации Црауского сельского поселения не указано имя заместителя главы. В разделе структуры администрации числятся только глава поселения и специалист. Информации о задержании замглавы сегодня к 22.20 мск нет.