Журналисты объяснили мотивы преследования Меаракишвили

20 октября 2019, 03:11

Уголовное дело против активистки из Южной Осетии Тамары Меаракишвили стало следствием ее активной гражданской позиции и критики в адрес чиновников Ленингорского района, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Как информировал "Кавказский узел", в июле Ленингорский районный суд признал Тамару Меаракишвили невиновной в клевете, подделке документов и незаконном получении южноосетинского гражданства. Прокуратура обжаловала это решение. Сама Меаракишвили решила, что власти Южной Осетии решили показательно наказать ее за гражданскую активность. 8 октября стало известно, что прокуратура добилась пересмотра оправдательного приговора Меаракишвили. Защита настаивает, что в деле нет ни доказательств, ни события преступления. 16 октября суд оправдал Меаракишвили.

Дело о клевете было заведено на Меаракишвили после жалобы члена "Единой Осетии" Спартака Дряева. Его не устроило интервью Меаракишвили, опубликованное 29 апреля 2017 года изданием "Эхо Кавказа". В этом интервью Меаракишвили раскритиковала сторонников президента республики, заявив, что они стремятся занять привлекательные должности. Правозащитная организация Amnesty International сочла уголовное преследование Меаракишвили вопиющим нарушением права на свободу выражения мнения, говорится в биографической справке о Меаракишвили, подготовленной "Кавказским узлом". Обвинения в незаконном получении гражданства были предъявлены Меаракишвили позже, в 2018 году.

По мнению журналистки "Эхо Кавказа" Ирины Келехсаевой, главное, что раздражает власти Южной Осетии в Тамаре Меаракишвили - ее активность в освещении проблем Ленингорского района - "самого специфичного района" республики.

"Ленингорский район был вновь присоединён к территории Южной Осетии после событий августа 2008 года. До того был в составе Югоосетинской автономной области в составе Грузии. После начала конфликта в 90-х находился исключительно под юрисдикцией Грузии. Присоединение или отторжение района происходили всегда без согласия ее жителей, согласно сложившимся историческим реалиям. После присоединения к Южной Осетии, все понимали: большая часть населения - этнические грузины, и необходима особая политика в отношении них", - сказала она 19 октября корреспонденту "Кавказского узла"

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" опубликована подробная справка о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией.

"Первые годы жители района действительно находились под покровительством властей, а тогдашнего президента Эдуарда Кокойты они до сих пор вспоминают с благодарностью. Все последующие президенты - Леонид Тибилов и нынешний Анатолий Бибилов - забросили район на растерзание местным вассалам. Район очень закрыт информационно, если и появляется какая-то информация о нем в местных государственных СМИ, то чаще всего речь идет о новых назначениях, сдаче очередного объекта строительства в рамках инвестпрограммы или отчет о проведенном праздничном концерте. Меаракишвили, которая несколько лет назад, завела страницу в социальной сети Facebook, является единственным человеком, который открыто пишет о том, что происходит в Ленингорском районе на самом деле. К примеру, была забавная история, когда в местных СМИ не один раз радостно сообщали об открытии летнего лагеря для школьников, хотя на самом деле этого так и не произошло. Но узнали все об этом благодаря ее соцсети", - рассказала Ирина Келехсаева.

По ее мнению, власти уголовным делом пытаются избавиться от нежелательных информационных сообщений и публикаций Меаракишвили.

"Она освещает не только «забавные» истории. К примеру, рассказала о странной смерти местного жителя Башарули, который сначала исчез, потом его нашли повешенным в лесу, хотя всю окрестность прочесывали неоднократно. Любой проступок местного начальства, неуважительное отношение к жителям, проблемы гуманитарного характера - медицинская помощь, открытие или закрытие дорог - все становится гласным благодаря ей. Она не стесняется обращаться через свои соцсети к представителям властям напрямую, что тоже вызывает их немалое раздражение. «Закрытый» район становится открытым благодаря Тамаре Меаракишвили, которую власти начали преследовать именно за это", - отметила она.

Журналист Анна Чочиева считает, что Меаракишвили хотят наказать за ее активность и критику в адрес чиновников.

"Тамара активно освещала происходящие в Ленингорском районе события, и часто звучала критика в адрес чиновников и представителей партии "Единая Осетия". Видимо, у районного отделения партии была некоторая иллюзия вседозволенности, и они решили Тамаре показать, кто в доме хозяин, чтобы она снизила обороты", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по ее мнению, такие действия районных властей имели обратный эффект.

"С одной стороны, она приобрела немало сторонников, поскольку у ее оппонентов были большие сложности с доказательной базой, и это вызывало возмущение. С другой стороны, наша судебная система тоже прошла определенную проверку. Оказалось, что наш суд не готов выносить неправомочные решения из-за того, что местные власти решили ее наказать. Этот факт очень многих порадовал. В итоге власти ошиблись, а суд вынес верное решение", - сказала Чочиева.

Меаракишвили не угодила властям из-за своей активности в освещении проблем Ленингорского района, считает преподаватель кафедры политологии Юго-Осетинского госуниверситета Дина Алборова

"Тамара в свое время была директором Детского дома творчества и ее уволили за якобы опоздание или отсутствие на работе. Тогда всем было понятно, что, скорее всего, это место кому-то нужно было. Тогда она не была общественно активна и прекрасно работала с детьми. Она пыталась восстановиться через суд, но не получилось. Потом она стала активно описывать в своих соцсетях то, что она видит вокруг себя, в своем районе. Я, будучи членом Общественной палаты, несколько раз была там и у меня было довольно удручающее впечатление. По приезду мы сделали развернутый отчет для парламента, и после этого были активные поездки туда, но, к сожалению, никаких позитивных изменений не произошло. Тамара много писала о проблемах местного населения. А проблем там очень много. И это, конечно, не нравится местным властям, поскольку она выводит их из зоны комфорта и заставляет работать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, жители Ленингорского района опасаются рассказывать о проблемах.

"Там много недовольных, но люди боятся высказывать свое мнение. А Тамара подумала - кто, если не она. Вот поэтому ее и наказывают за то, что она открыто выражает свое мнение и делится этим в соцсетях. Это привлекает внимание. Ее знают многие международные организации, поддерживают ее каким-то образом. Это тоже раздражает людей на местах. Но этот момент также является сдерживающим фактором для власти",- отметила она.