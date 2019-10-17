ЛГБТ-сеть обратилась в ЕСПЧ от имени убитого жителя Чечни

17 октября 2019, 04:34

Жалоба от имени жителя Чечни Арби Альтемирова, задержанного по подозрению в гомосексуальности и умершего после пыток, подана в Европейский суд по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", в начале октября живущий в Канаде чеченец Амин Джабраилов дал русской службе "Радио Свобода" интервью о двухнедельных пытках током и избиениях в неофициальной тюрьме в Цоци-Юрте, которым подвергся за свою сексуальную ориентацию. Он стал первым этническим чеченцем, который, не скрывая своего имени, рассказал о пытках.

Облавы на геев в Чечне в 2016-2017 годах носили волнообразный характер – первая из них длилась с декабря 2016 до февраля 2017 года, а всего известно как минимум о трех волнах задержаний с короткими перерывами, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет". 20 декабря 2018 года австрийский эксперт ОБСЕ Вольфганг Бенедек опубликовал доклад, в котором названы неоспоримыми фактами сведения о насильственных исчезновениях, пытках, бессудных казнях, давлении на правозащитников и гонениях на геев в Чечне.

Российская ЛГБТ-сеть 16 октября подала в ЕСПЧ жалобу от имени жителя Чечни Арби Альтемирова, который стал жертвой массовых облав на геев в республике в начале 2017 года. В жалобе указывается на нарушение нескольких статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в том числе права на жизнь, права на свободу и личную неприкосновенность, запрещение пыток и запрет дискриминации.

Альтемиров не был открытым гомосексуалом, он был женат и воспитывал сына. Несмотря на это, в феврале 2017 года его задержали в Чечне по подозрению в гомосексуальности и более двух недель подвергался жестоким пыткам. В первых числах марта Арби, как и нескольких других задержанных, выдали родственникам. Семьям предполагаемых гомосексуалов при этом предлагалось "смыть позор" и самостоятельно расправиться с задержанными.

Альтемиров умер 8 марта у себя дома. В свидетельстве о смерти, выписанном спустя 26 дней, причиной смерти названа тромбоэмболия. Вскрытие тела Альтемирова не проводилось, говорится в сообщении ЛГБТ-сети, поступившем 16 октября "Кавказскому узлу".

"Ситуация с жалобой Альтемирова уникальна, ведь заявление в защиту погибшего представляет благотворительная организация, а не ближайшие родственники. Однако, такой прецедент в ЕСПЧ уже был", - отмечает представитель Российской ЛГБТ-сети Вероника Лапина. В июле 2014 года ЕСПЧ признал, что если у погибшего нет родственников, готовых выступить от его лица, некоммерческая организация имела право отстаивать интересы погибшего в суде, даже если нарушения совершались не в отношении организации.

По словам Лапиной, ЛГБТ-сеть является единственной стороной, готовой выступить в защиту Альтемирова, так как его родственники жалобу подавать не собираются. "В деле о его гибели есть материалы проверки, где родственники Альтемирова дают показания о его гибели, которые противоречат медицинским заключениям. Более того, родственники настойчиво отрицают и сам факт его задержания", - приводятся в сообщении организации слова Лапиной.