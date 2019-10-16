16 октября 2019, 18:22
Пять человек пострадали при ДТП с маршруткой в Новочеркасске
Водитель и четыре из двенадцати пассажиров маршрутки пострадали сегодня в результате автоаварии на одной из улиц Новочеркасска.
"Газель" с пассажирами, попавшая в ДТП, ехала по маршруту "Азовский рынок - Казачьи лагеря", сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля Opel не уступил дорогу и столкнулся с "Газелью", после чего маршрутка опрокинулась, пишет со ссылкой на представителя ведомства "Интерфакс".
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что в маршрутке было двенадцать пассажиров, четыре из них, а также водитель были доставлены в больницу с травмами, передает Rostof.ru.
"Кавказский узел" ранее писал о ДТП с пассажирским автобусом в Ростове-на-Дону 14 октября. Водитель автобуса въехал в остановку с людьми, пострадали двое тринадцатилетних детей. После аварии водитель скрылся, полиция начала его поиски.
"Авария с 13 жертвами в Ростовской области обернулась уголовным делом", "15 человек пострадали при ДТП с автобусом в Ростовской области", "Виновник резонансного ДТП близ Ростова осужден на 5,5 года колонии".
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