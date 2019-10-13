Работники "Кубанских деликатесов" пожаловались Путину на невыплату зарплат

13 октября 2019, 14:01

После перестрелки на заводе "Кубанские деликатесы" работники обратились к Владимиру Путину с жалобой на невыплату зарплат и регулярные попытки рейдерского захвата предприятия. Ситуация на заводе ухудшилась после смерти совладельца компании, подчеркнули они.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября три человека были ранены при нападении вооруженных людей на завод "Кубанские деликатесы" в Славянске-на-Кубани. Власти Славянского района расценили инцидент как попытку рейдерского захвата завода. МВД сообщило, что семь участников вооруженного нападения на предприятие задержаны. 7 октября суд отпустил подозреваемых под подписку о невыезде.

После нападения полиция возбудила три уголовных дела о причинении вреда здоровью с применением оружия.

После инцидента 4 октября работники завода не могут попасть на свои рабочие места, поскольку вход на территорию предприятия опечатан, а производство остановлено на неопределенное время, сообщает сегодня "Юг Times".

Шестиминутный видеосюжет, озаглавленный "Кубанские деликатесы: правда о захвате!", опубликовано 12 октября на YouTube-канале Kuban Delikates, на который подписаны три пользователя. Видео набрало к 14.00 мск 13 октября 89 просмотров, комментариев под ним нет.

На видео бывший гендиректор ООО «Кубанские деликатесы» Дмитрий Федоров объяснил инцидент попыткой рейдерского захвата. Ситуация на заводе стала нестабильной после смерти одного из двух собственников компании, уточнил Федоров.

Работники предприятия подтвердили на видео, что ситуация начала меняться в начале лета. Сначала, по их словам, снизились объемы работы, затем появились задержки выплаты зарплат. "За последние два месяца численность сотрудников сократилась со 122 человек до 67 человек. У всех семьи, дети, поэтому люди уходили", - рассказала на видео начальник отдела кадров завода Светлана Аливанцева.

Сотрудники предприятия обратились к Владимиру Путину в связи с ситуацией на заводе, говорится в видеосюжете. На кадрах видна часть распечатанного обращения с подписями людей. "Мы не получаем заработную плату, нашей жизни регулярно угрожает опасность (события 4 октября – не единственные, попыток захвата было много), наше предприятие, которое создавалось годами, разваливается на глазах... Обращаемся к вам как к последней надежде и просим вмешаться в ситуацию", - говорится в тексте обращения.

Владелец 50% ООО "Кубанские деликатесы" Владимир Скрипка сообщил, что после смерти в июне второго совладельца компании Ивана Радченко "управление на заводе захватили сотрудники оффшорной компании". "Ими были украдены уставные и финансовые документы предприятия «Кубанские деликатесы». По данному факту мной неоднократно подавались заявления в местные правоохранительные органы, которые очень лояльно относились к самозванцам на моём предприятии. Вместо того чтобы принять меры к восстановлению моих прав собственника, на меня, моего сына и моего брата были заведены уголовные дела. Начался незаконный вывод активов и продукции завода. В эти же дни мне поступило предложение за копейки отдать мою долю завода", - говорится в "Обращении владельца", размещенном 5 октября на сайте завода "Кубанские деликатесы".

По словам Скрипки, ему закрыли доступ на завод, на котором "была выставлена вооруженная до зубов охрана". "Опасаясь за свою жизнь и безопасность моей семьи, мне пришлось передать управление своей доли доверительному управляющему. Вчера (4 октября) законный директор, юрист и специалисты общества, осуществляющие доверительное управление, спокойно вошли на предприятие и приступили к работе. Пока они знакомились с людьми и осматривали оборудование, кто-то вызвал вооруженных огнестрельным оружием боевиков", - говорится в обращении Скрипки