Село Тисси-Ахитли после пожара. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла".

13 октября 2019, 10:26

Власти назвали сроки выплат погорельцам в Тисси-Ахитли

Деньги на восстановление жилья погорельцев в дагестанском селе Тисси-Ахитли решено перечислить из федерального бюджета до конца года, заявили 12 октября чиновники.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 2 марта в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района произошел пожар, в результате которого полностью выгорели 11 домов, еще шесть пострадали от огня. Без жилья остались 60 человек. Семьи, потерявшие жилье, получат по 10-15 миллионов рублей на строительство новых домов, пообещали власти.

На восстановление жилья погорельцев в селе Тисси-Ахитли предусмотрены средства федерального бюджета, сообщил во время визита в Дагестан министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв.

По его словам, "необходимые средства для восстановления жилья будут доведены в полном объеме и в срок", говорится в сообщении, размещенном 12 октября на сайте главы и правительства Дагестана.

Министр уточнил, что бюджет Дагестана получит деньги на восстановление домов погорельцев в Тисси-Ахитли до конца года, сообщило 12 октября "АиФ-Дагестан".

Напомним, что МЧС назвало причиной пожара в Тисси-Ахитли попадание искры из дымохода на сенохранилище.

Примечание:

"Власти отчитались о начале выплат погорельцам в Тисси-Ахитли", "Дагестанские погорельцы получили паспорта", "Помощь Кадырова погорельцам Тисси-Ахитли напомнила о границах Чечни и Дагестана".

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