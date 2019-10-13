Власти назвали сроки выплат погорельцам в Тисси-Ахитли

13 октября 2019, 10:26

Деньги на восстановление жилья погорельцев в дагестанском селе Тисси-Ахитли решено перечислить из федерального бюджета до конца года, заявили 12 октября чиновники.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 2 марта в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района произошел пожар, в результате которого полностью выгорели 11 домов, еще шесть пострадали от огня. Без жилья остались 60 человек. Семьи, потерявшие жилье, получат по 10-15 миллионов рублей на строительство новых домов, пообещали власти.

На восстановление жилья погорельцев в селе Тисси-Ахитли предусмотрены средства федерального бюджета, сообщил во время визита в Дагестан министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв.

По его словам, "необходимые средства для восстановления жилья будут доведены в полном объеме и в срок", говорится в сообщении, размещенном 12 октября на сайте главы и правительства Дагестана.

Министр уточнил, что бюджет Дагестана получит деньги на восстановление домов погорельцев в Тисси-Ахитли до конца года, сообщило 12 октября "АиФ-Дагестан".

Напомним, что МЧС назвало причиной пожара в Тисси-Ахитли попадание искры из дымохода на сенохранилище.