10 октября 2019, 09:44

Азербайджан заявил об обстрелах в селах приграничных районов

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам в селах Газахского и Гедабекского районов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября Азербайджан обвинил Армению в 23 обстрелах, заявив, что нарушения режима прекращения огня зафиксированы в селах приграничного района.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым Газахского района и в селах Геяли, Заманлы Гедабекского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 9.30 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

В апреле 2016 года произошло обострение карабахского конфликта. После этого стороны объявили о перемирии, однако противостояние так и не было прекращено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы в зоне конфликта.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Армянский военнослужащий погиб на границе с Азербайджаном", "Ответственность за инцидент на матче "Карабаха" признали армянские ультрас", "Нагорный Карабах рапортовал о сбитом азербайджанском беспилотнике".

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