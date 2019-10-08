Поселок Некрасовское в Имеретинской низменности. Фото: Автор: Sergei Kazantsev, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34815191

08 октября 2019, 01:57

Сочинцы пожаловались в прокуратуру на преобразование Имеретинки

Жителей Имеретинки не известили о проведении опроса по созданию поселка городского типа "Сириус", написали сочинцы в обращении к чиновникам и в прокуратуру. Активисты общественного движения "За Сочи" потребовали обязать мэрию провести референдум по вопросу создания нового поселка.

Как писал "Кавказский узел", правительство Кубани объявило о проведении с 8 по 13 октября опроса среди жителей Сочи по поводу своих планов по созданию в Имеретинской низменности поселка городского типа "Сириус". Преобразование территории может стать поводом лишить старожилов жилья и земель, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Постановление о назначении опроса по поводу "преобразования административно-территориальной единицы Краснодарского края - города Сочи путем выделения новой административно-территориальной единицы - поселка городского типа" подписал 27 сентября губернатор Краснодарского края.

7 октября активисты общественного движения "За Сочи" направили через электронную приемную свое обращение в управление Генпрокуратуры России в Южном Федеральном округе с просьбой разобраться в ситуации (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"Городскому собранию Сочи в обязательном порядке было необходимо назначить местный референдум по вопросу преобразования муниципального образования административно-территориальной единицы Краснодарского края - города Сочи путем выделения новой административно-территориальной единицы - поселка городского типа", - написали они в документе. Активисты указали, что новая единица выделяется из городской черты без учета мнения всех местных жителей, в результате "часть городской черты будет переведена в поселковую, куда попадают городские объекты Олимпийского парка, развлекательного центра "Сочи-парк", дендрологического парка Южные культуры и т.д.". Они также опасаются,что общественный транспорт в новом поселке  уже не будет городским, что повлечет повышение тарифов на проезд. "Целесообразнее было бы формировать... новый внутригородской район Сочи", - считают активисты. Они попросили прокуратуру опротестовать постановление правительства края и обязать администрацию Сочи провести референдум по вопросу создания поселка.

"Мы не за и не против "Сириуса", поскольку не видели решение Городского собрания Сочи, но мы за решение всех вопросов только в правовом поле", - прокомментрировала корреспонденту "Кавказского узла" обращение в прокуратуру лидер движения Елена Негоруца.

Днем ранее 35 жителей Имеретинки составили обращение к городским и краевым властям, а также прокурору Адлерского района Сочи с требованием разъяснить решение властей о создании поселка городского типа (Копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла"). "До проведения опроса нас официально не проинформировали и нам не известно: на каких условиях для жителей нашего района будет создаваться поселок городского типа? какие последствия для жителей района повлечет за собой создание поселка городского типа? какие существуют долгосрочные планы у власти на развитие территорий Имеретинской низменности? будет ли проводиться расселение домохозяйств частных кварталов?", - говорится в документе.

В обращении говорится, что местные жители не получали уведомление о планах чиновников в свои почтовые ящики. "Мы категорически против проведения опроса граждан таким способом! Мы требуем признать проводимый опрос незаконным и не действительным", - следует из обращения. "Вопрос об избрании органов местного самоуправления и администрации (в новом поселке) вообще не обсуждается, вместо сохранения исторического названия поселок Имеретинский... предлагается переименовать в ничего не означающий ни в историческом, ни в культурном плане географический объект «Сириус»", - написали местные жители.

Комментариями администрации Краснодарского края, мэрии Сочи, управления Генпрокуратуры России в Южном Федеральном округе и прокуратуры Адлерского района по поводу обращений активистов и жителей Сочи "Кавказский узел" пока не располагает. 

Примечание:

"Переименование площадей в Краснодаре возмутило горожан", "Подтопление в Сочи напомнило об олимпийской стройке", "Суд в Сочи отказался разъяснять свое решение по делу Савельевых".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

08 октября 2019, 06:21

08 октября 2019, 06:04

08 октября 2019, 05:42

08 октября 2019, 05:22

08 октября 2019, 04:53

  • Боец MMA умер после поединка в Грозном

    Боец смешанных единоборств (ММА) из Узбекистана Бекзод Нурматов умер после боя с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 100, который прошел в столице Чечни. 

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи