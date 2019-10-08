Сочинцы пожаловались в прокуратуру на преобразование Имеретинки

08 октября 2019, 01:57

Жителей Имеретинки не известили о проведении опроса по созданию поселка городского типа "Сириус", написали сочинцы в обращении к чиновникам и в прокуратуру. Активисты общественного движения "За Сочи" потребовали обязать мэрию провести референдум по вопросу создания нового поселка.

Как писал "Кавказский узел", правительство Кубани объявило о проведении с 8 по 13 октября опроса среди жителей Сочи по поводу своих планов по созданию в Имеретинской низменности поселка городского типа "Сириус". Преобразование территории может стать поводом лишить старожилов жилья и земель, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Постановление о назначении опроса по поводу "преобразования административно-территориальной единицы Краснодарского края - города Сочи путем выделения новой административно-территориальной единицы - поселка городского типа" подписал 27 сентября губернатор Краснодарского края.

7 октября активисты общественного движения "За Сочи" направили через электронную приемную свое обращение в управление Генпрокуратуры России в Южном Федеральном округе с просьбой разобраться в ситуации (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"Городскому собранию Сочи в обязательном порядке было необходимо назначить местный референдум по вопросу преобразования муниципального образования административно-территориальной единицы Краснодарского края - города Сочи путем выделения новой административно-территориальной единицы - поселка городского типа", - написали они в документе. Активисты указали, что новая единица выделяется из городской черты без учета мнения всех местных жителей, в результате "часть городской черты будет переведена в поселковую, куда попадают городские объекты Олимпийского парка, развлекательного центра "Сочи-парк", дендрологического парка Южные культуры и т.д.". Они также опасаются,что общественный транспорт в новом поселке уже не будет городским, что повлечет повышение тарифов на проезд. "Целесообразнее было бы формировать... новый внутригородской район Сочи", - считают активисты. Они попросили прокуратуру опротестовать постановление правительства края и обязать администрацию Сочи провести референдум по вопросу создания поселка.

"Мы не за и не против "Сириуса", поскольку не видели решение Городского собрания Сочи, но мы за решение всех вопросов только в правовом поле", - прокомментрировала корреспонденту "Кавказского узла" обращение в прокуратуру лидер движения Елена Негоруца.

Днем ранее 35 жителей Имеретинки составили обращение к городским и краевым властям, а также прокурору Адлерского района Сочи с требованием разъяснить решение властей о создании поселка городского типа (Копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла"). "До проведения опроса нас официально не проинформировали и нам не известно: на каких условиях для жителей нашего района будет создаваться поселок городского типа? какие последствия для жителей района повлечет за собой создание поселка городского типа? какие существуют долгосрочные планы у власти на развитие территорий Имеретинской низменности? будет ли проводиться расселение домохозяйств частных кварталов?", - говорится в документе.

В обращении говорится, что местные жители не получали уведомление о планах чиновников в свои почтовые ящики. "Мы категорически против проведения опроса граждан таким способом! Мы требуем признать проводимый опрос незаконным и не действительным", - следует из обращения. "Вопрос об избрании органов местного самоуправления и администрации (в новом поселке) вообще не обсуждается, вместо сохранения исторического названия поселок Имеретинский... предлагается переименовать в ничего не означающий ни в историческом, ни в культурном плане географический объект «Сириус»", - написали местные жители.

Комментариями администрации Краснодарского края, мэрии Сочи, управления Генпрокуратуры России в Южном Федеральном округе и прокуратуры Адлерского района по поводу обращений активистов и жителей Сочи "Кавказский узел" пока не располагает.