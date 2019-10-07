07 октября 2019, 23:45
Подросток ранен в Карачаево-Черкесии
Пятнадцатилетний житель Черкесска госпитализирован с ранением глаза из пневматического пистолета. Стрелявшим оказался его сверстник, сообщило сегодня МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел 6 октября. Пострадавший был госпитализирован в республиканскую больницу и прооперирован.
"Ранение потерпевшему причинил его ровесник, который произвел выстрел по неосторожности. Пневматика принадлежит третьему лицу: он тоже несовершеннолетний житель Черкесска", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.
Следователи начали проверку обстоятельств случившегося. "В настоящее время пистолет изъят. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Карачаево-Черкесии сегодня на своем сайте.
"Кавказский узел" ранее писал, что в марте двое подростков в Дагестане были госпитализированы с огнестрельными ранениями после того, как поиграли с найденным на окраине села оружием.
"Признание дагестанского подростка в убийстве отца вызвало споры о кризисе семейных ценностей", "Подросток заподозрен в убийстве одноклассника в Армении", "Трое подростков ранены во время драки в Тбилиси".
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