Подросток ранен в Карачаево-Черкесии

07 октября 2019, 23:45

Пятнадцатилетний житель Черкесска госпитализирован с ранением глаза из пневматического пистолета. Стрелявшим оказался его сверстник, сообщило сегодня МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел 6 октября. Пострадавший был госпитализирован в республиканскую больницу и прооперирован.

"Ранение потерпевшему причинил его ровесник, который произвел выстрел по неосторожности. Пневматика принадлежит третьему лицу: он тоже несовершеннолетний житель Черкесска", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

Следователи начали проверку обстоятельств случившегося. "В настоящее время пистолет изъят. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Карачаево-Черкесии сегодня на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте двое подростков в Дагестане были госпитализированы с огнестрельными ранениями после того, как поиграли с найденным на окраине села оружием.