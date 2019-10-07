Дагестанские журналисты упрекнули Даудова в лукавстве после слов о границе

07 октября 2019, 14:31

Заявление спикера парламента Чечни Магомеда Даудова о том, что он не знает, с кем из представителей властей Дагестана обсуждать границу двух республик, дагестанские журналисты сочли "политической спекуляцией". Спор с властями Чечни и Дагестана из-за статуса участка земли на границе мэрия Кизляра объяснила технической ошибкой в генплане города.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов объявил, что полпред президента в СКФО Александр Матовников решил приостановить разграничение земель между Дагестаном и Чечней. В ответ спикер чеченского парламента Магомед Даудов обвинил Шихсаидова и республиканских силовиков в срыве демаркации границ. Он добавил, что администрация Кизляра замежевала и включила в городской округ земли, относящиеся к Бороздиновскому лесничеству Шелковского района Чечни, по поводу чего "Рослесинфорг" обратился с заявлением в Генпрокуратуру России.

19 сентября в эфире ЧГТРК "Грозный" Магомед Даудов отметил, что, в частности, "город Кизляр незаконно в одностороннем порядке замежевал земли Бороздиновского лесного участка Чеченской Республики. Есть документы". Даудов также подчеркнул, что у Чечни с Дагестаном с "1957-1958 года есть согласованная граница на нескольких планшетах", и на карте показал участок, который, по его словам, приписали к Дагестану. Даудов заявил также, что не знает, кто возглавляет дагестанскую комиссию по уточнению границ. "Мне пока точно не ясно, с кем мне работать", - сказал он.

Магомед Даудов неоднократно упоминал, что дагестанская сторона присвоила земли Бороздиновского лесничества, обратил внимание представитель дагестанской общественной комиссии по разграничению и уточнению границ, заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

"Он неоднократно говорил о том, что Дагестан присвоил Бороздиновское лесничество, и говорил он непосредственно о властях Кизляра. Почему Даудов не обращался в правоохранительные органы или органы прокуратуры по факту самоуправства, не совсем понятно, но этот вопрос он поднимал регулярно", - пояснил Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Упреки Даудова в адрес администрации Кизляра по поводу межевания части территории Чечни, включая, возможно, и Бороздиновское лесничество, справедливы, считает главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. "Вопрос был снят. Кизляр признал, что там произошла ошибка. Дагестанские власти тоже это признали", - сказал Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

Слова Даудова о том, что он "не знает, с кем работать" из представителей дагестанской стороны в вопросе определения границ, похожи на "политическую спекуляцию", считает Магомед Магомедов. "Он прекрасно знает, что за этот вопрос в Дагестане отвечает Хизри Шихсаидов. В крайнем случае есть [руководитель администрации главы Дагестана] Владимир Иванов, с кем он контактировал на границе Кизляра. Есть непосредственно глава республики Владимир Васильев", - сказал Магомедов.

10 июня жители Кизляра снесли один из дорожных знаков с надписью "Чеченская Республика. Шелковской район", установленный на окраине города. 11 июня Магомед Даудов приехал на окраину Кизляра и на встрече с дагестанскими чиновниками возложил ответственность за инцидент на администрацию Кизляра, назвав происходящее "бардаком".

Утверждение Даудова о том, что он не знает, с кем из представителей дагестанской стороны работать, "походит на лукавство", согласился Милрад Фатуллаев.

По его словам, слова Даудова можно объяснить тем, что в Дагестане существуют три комиссии по уточнению границ - парламентская во главе с Хизри Шихсаидовым, правительственная, которую возглавляет Екатерина Толстикова, и общественная, которая не имеет отношение к власти и сформировалась самостоятельно, подчеркнул Фатуллаев. "Исполнительная комиссия во главе с Толстиковой готовит все документы для того, чтобы иметь обоснованную позицию, аргументы в переговорах с Грозным по установлению границы", - сказал он.

Несмотря на внешнее сходство модели административного устройства, центры принятия решений в Чечне и в Дагестане разные - в Чечне это глава республики, а в Дагестане политикам приходится учитывать мнение как правительства, так и отдельных министров, которые будут отвечать за процесс уточнения границ, пояснил Фатуллаев. "Мнение всех этих структур, чиновников будет необходимо учитывать. Они все имеют возможность высказаться", - сказал журналист.

Некоторые утверждения Магомеда Даудова, прозвучавшие в его выступлении, обоснованны, так как ни один дагестанский политик не хочет брать на себя ответственность за решение вопроса по уточнению границы, предположил Милрад Фатуллаев. "В любом случае останутся какие-то недовольные [уточнением границы] люди. Поэтому ни один из политиков не хочет брать на себя ответственность и подписывать итоговые документы", - сказал он.

Процесс уточнения границ остается непрозрачным

Магомед Магомедов обратил внимание на то, что процесс уточнения границ между Дагестаном и Чечней был отложен по инициативе федерального центра на неопределенное время. При этом, по его мнению, процесс уточнения границ может быть возобновлен в ближайшее время.

Милрад Фатуллаев в свою очередь усомнился в том, что уточнение границы между Дагестаном и Чечней возобновится в ближайшее время, предположив, что стороны вернутся к переговорам в конце января 2020 года. Сейчас у общественной комиссии нет данных о том, что предпринимают власти Дагестана по вопросу границ, посетовал Магомед Магомедов. "Кроме как вот таким отдельным вспышкам, которые происходят на чеченской стороне, мы пока что ничего не знаем о ситуации с границами Дагестана", - сказал он.

Другие члены дагестанской общественной комиссии также не смогли пояснить, какие именно участки имел в виду Магомед Даудов, демонстрируя карту в эфире ЧГТРК.

Жители Дагестана лишены информации о процессе демаркации границы, а политика замалчивания, на которой настаивал глава Чечни Рамзан Кадыров, проводится с ведома федерального центра, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и политологи.

Мэрия Кизляра назвала судебную тяжбу следствием технической ошибки в генплане

Представитель мэрии Кизляра подтвердил, что администрация города выиграла в Верховном суде Дагестана спор с комитетом по лесному хозяйству. Обжалование решения планируется в Верховном суде России, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" чиновник.

2 октября дагестанский юрист Расул Кадиев привел свидетельства того, что власти Дагестана и Чечни проиграли администрации Кизляра судебный спор о принадлежности земель Бороздинского лесничества и пытаются обжаловать решение суда. Кадиев предположил, что власти двух республики в процессе уточнения границ пошли на компромисс.

По словам сотрудника мэрии, согласно принятому 2014 году генплану в границы муниципального образования "город Кизляр" попали земли лесхоза, которые были названы "категорией земель рекреационного назначения". "В границах населенного пункта земли иных категорий, кроме как земли поселения, находиться не могут. Там не могут находиться земли промышленности, земли лесного фонда, земли сельхозназначения", - сообщил представитель администрации.

Администрация Кизляра исходит из того, что эти земли находятся в границах "муниципального образования", а не в границах населенного пункта "город Кизляр". "Они в границах муниципального образования, а не населенного пункта", - отметил он.

На спорном участке пересеклись земли двух категорий - "земли населенных пунктов" и "земли лесного фонда", из-за чего и возник конфликт, сообщила 18 июня представитель администрации Кизляра Сельминаз Салихова. "Наложение земельных участков произошло на кадастровой карте, которая составлена по границам, определенным генеральным планом города. В связи с этим возник спор между городским округом "город Кизляр", комитетом по лесному хозяйству Дагестана и Минприроды Чеченской Республики", - рассказала чиновница.

По словам представителя администрации Кизляра, власти города изменили в генплане статус земель, включенных в муниципальное образование, "тем самым обеспечив себе победу в суде первой инстанции". "Мы изменили [статус земель] с рекреации на земли лесного фонда и привели свой генеральный план в соответствие с действующим законодательством", - пояснил он.

Чиновник уточнил, что "техническую ошибку" допустила фирма-разработчик генплана. "Генеральный план разрабатывали не мы, мы его лишь утвердили. Просто это была техническая ошибка", - пояснил представитель администрации.

Сотрудница пресс-службы Верховного суда Дагестана отказалась прокомментировать судебное заседание или предоставить судебное решение. Ознакомиться с решением суда могут лишь стороны разбирательства, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.

Сообщение о конфликте интересов: автор текста входит в состав дагестанской общественной комиссии по проблемам определения границы между Республикой Дагестан и Чеченской Республикой.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".