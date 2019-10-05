Абубакар Ризванов пожаловался Васильеву на насилие в СИЗО

05 октября 2019, 23:34

Глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов, обвиняемый по делу о финансировании терроризма, в открытом письме на имя главы Дагестана пожаловался на угрозы и избиение после отказа бриться и заявления в суде о нарушении прав в СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", Абубакар Ризванов был заключен под стражу 18 июня. Решение о его аресте было отменено, но при пересмотре оставлено в силе. Он жаловался, что подвергся моральному давлению, и вместе с другими фигурантами дела заявлял о фальсификации обвинения.

В своем открытом письме на имя Владимира Васильева Абубакар Ризванов сообщил, что 18, 23 августа, 4 и 16 сентября сотрудники СИЗО применили в отношении него физическую силу, так как он отказывался бриться по их требованию. Требование бриться сотрудники СИЗО обосновывают приказом, который не показывают, отмечает Абубакар Ризванов. Первый раз, по словам Ризванова, его насильно побрили, одев наручники, а в последний раз - нанесли 56 ударов. По словам Ризванова, он просил 17 сентября, чтобы его осмотрел врач. «Однако это заявление было оставлено без внимания, а врачом я не был осмотрен», - пишет Ризванов.

Он также сообщил о недовольстве сотрудников СИЗО в связи с жалобами, которые он озвучил в ходе судебного заседания 9 сентября. Именно после этого отношение к нему еще более ухудшилось, отметил Ризванов. «Я надеюсь, что данное обращение станет причиной того, что в СИЗО ­1 г. Махачкалы заключённым будет обеспечена личная безопасность и будут соблюдаться их права, гарантированные Конституцией РФ, федеральными законами», - говорится в письме Ризванова, опубликованного 4 октября на сайте газеты «Черновик».

9 сентября Советский суд Махачкалы продлил на два месяца арест Абубакару Ризванову. Следователь обосновал ходатайство о продлении ареста тем, что по делу не успели провести все следственные мероприятия. Судья не принял к сведению заявление Ризванова о том, что он не собирается скрываться и оставил без внимания сообщение о насилии в отношении обвиняемого, сообщил 10 сентября портал «Кавказ.Реалии».

Напомним, вместе с Ризвановым по делу о финансировании терроризма проходит журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев. О том, кто такой Абдулмумин Гаджиев и почему за него вступились коллеги, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".