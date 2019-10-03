Учения в горах Абхазии. Фото: пресс-служба ЮВО

03 октября 2019, 15:04

Разведчики провели антитеррористические учения в горах Абхазии

Около 300 военнослужащих разведывательных подразделений на абхазском полигоне отработали навыки нападения на террористов, захвата пленника и документов с важной информацией. Во время учений использовались пулеметы и снайперские винтовки с имитационными зарядами и холостыми патронами.

Личный состав разведывательных подразделений российской военной базы на абхазском полигоне Цабал ликвидировал группу условных террористов. Учения проходили в условиях горно-лесистой местности с использованием снайперских винтовок "Винторез", пулеметов "Печенег" и другого стрелкового оружия. В роли террористической группы выступали 15 военнослужащих соединения, всего в маневрах было задействовано около 300 солдат, говорится в сегодняшнем сообщении Южного военного округа, поступившем "Кавказскому узлу".

В первоначальные задачи военных входило обнаружение противника и передача его координат на командный пункт. После чего разведчики окружили условных террористов и, скрытно передвигаясь боевыми "двойками", атаковали позиции противника. "В результате нападения удалось взять пленного и захватить документы с важной информацией", - отмечается в сообщении.

Условия учений были максимально приближены к боевым, для чего использовались имитационные заряды ИМ-120 и холостые патроны к стрелковому оружию, информирует ведомство.

На сайте Минобороны России, по данным на 15.00 мск сегодня, нет сведений об учениях разведчиков в Абхазии.

Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты заявили, что прошедшие в сентябре учения 13 тысяч артиллеристов на южных полигонах России - показательные итоги летнего обучения военных, перечислив среди потенциальных районов применения артиллерии границы с Грузией, Украиной и Прибалтикой.

"Кавказский узел" также писал, что более 2,5 тысячи военных 58-й армии, дислоцированной в Северной Осетии, 22 апреля были подняты по тревоге для маневров с участием бронетехники и обучению рейдам против боевиков.

Примечание:

"Учения двух тысяч мотострелков прошли на полигоне в Ростовской области", "1,5 тысячи мотострелков начали маневры в горах Карачаево-Черкесии", "Учения мотострелков прошли в горах Южной Осетии".

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