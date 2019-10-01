Армянские правозащитники выступили в поддержку "Фонда Сороса"

01 октября 2019, 03:00

За движением "Вето", члены которого регулярно проводят акции у Ереванского офиса "Фонда Сороса", стоят сторонники прежней власти, выступающие против демократических ценностей, заявили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", Ереванский офис "Института открытого общества - Фонда содействия" ("Фонда Сороса") 28 сентября заявил о преследовании со стороны членов движения "Вето".

В распространенном организацией заявлении, в частности, говорится, что за рамки всякой логики выходит инцидент, произошедший 25 сентября, когда члены "Вето" фотографировали, высказывали ложные обвинения и преследовали учителей, участвовавших в программе "Летняя школа" и посетивших здание организации.

Минюст России включил "Институт открытого общества - Фонд содействия" (OSI Assistance Foundation) в список организаций, чья деятельность признана нежелательной. Армянский офис этого фонда в российский список нежелательных организаций не внесен.

Армянские правозащитники и представители гражданского общества 30 сентября провели акцию в поддержку ереванского офиса «Институт открытого общества – Фонд содействия» («Фонд Сороса»), передает корреспондент «Кавказского узла», который присутствовал на акции.

Инициатором акции выступил глава Гюмринского клуба журналистов "Аспарез" Левон Барсегян. Он призвал своих коллег собраться у офиса фонда, чтобы "поиграть в нарды и шахматы".

На его призыв откликнулись, в частности, директор Антикоррупционного центра «Transparency International» Сона Айвазян, координатор программ общественной организации «Союз информированных граждан» Даниел Ионесян, глава Хельсинкского комитета Армении, правозащитник Аветик Ишханян, глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц. Поддержать правозащитников также пришли трое депутатов правящей фракции «Мой шаг».

Чтобы избежать конфликтов правозащитников с оппонентами "Фонда Сороса", к офису организации были стянуты около десятка полицейских для обеспечения безопасности.

В июне движение "Вето" провело несколько акций протеста перед зданием офиса филиала "Института открытого общества - Фонда содействия" ("Фонда Сороса") в Ереване. Участники акций обвинили фонд в антигосударственной работе и потребовали прекратить деятельность.

По мнению Левона Барсегяна, акции членов движения "Вето" направлены не против "Фонда Сороса", а против новой власти, и за движением стоят сторонники Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

«Новоявленные активисты целенаправленно оскорбляют и унижают визитеров фонда. А полиция бездействует, и, сомнительно, что вмешается. Полиция не осознала, что в стране произошли изменения, чувствует себя в роли наблюдателя. Очевидная агрессия членов группы не удостоилась правовой оценки», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В пресс-службе Полиции Армении 28 сентября сообщили, что заявление Ереванского офиса "Института открытого общества - Фонда содействия" получено, "оно изучается".

Акции в поддержку фонда продолжатся, добавил Барсегян. «Неплохой повод сыграть в нарды. Завтра (1 октября) вновь соберемся попить кофе», - сказал он.

Правозащитник Артур Сакунц назвал акции движения «ВЕТО» вызовом демократическим ценностям. "Если бы не было Сороса, они придумали бы иной образ врага", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиция создает образ врага в лице фонда из-за отсутствия идеологической основы, считает правозащитник Аветик Ишханян.

«Власти же не реагируют, так как не хотят терять консервативный электорат», - полагает он.

По его мнению, мирный характер акций движения "Вето" можно поставить под сомнение, в частности, из-за оскорбительных выражений. «Да, непосредственно насилия нет, но они препятствуют работе фонда. Не говоря уже, что оскорбления недопустимы... А если есть адресные оскорбления, акции необходимо запретить», - заявил Ишханян корреспонденту «Кавказского узла».

В стране начался процесс, который не устраивает прежнюю коррупционную систему, заявил корреспонденту «Кавказского узла» Даниел Ионесян.

По его мнению, движение "Вето" связано с прежней политической элитой и выступает против демократических изменений. «Выпады против фонда - не против гражданского общества, а против демократии. Они манипулируют общественным сознанием, чтобы в общество не родилось требование расследовать узурпацию власти», - предположил он.

Члены движения "Вето" перешли этические нормы, оскорбляя партнеров фонда, считает член парламентской комиссии по правам человека, депутат правящей фракции «Мой шаг» Артур Ованнисян.

«Демократические ценности формирует гражданское общество. И мы пришли поддержать сохранение этих очень важных для нас ценностей. Всем действиям, направленным против этого, необходимо дать правовую оценку», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».