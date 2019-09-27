Сотрудник правоохранительных органов. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

27 сентября 2019, 16:58

Высокопоставленный силовик задержан в Кабардино-Балкарии

Задержан находившийся в федеральном розыске начальник одного из подразделений МВД по Кабардино-Балкарии, сообщили сегодня источники.

Как писал "Кавказский узел", в июле следователи предъявили обвинение 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии по статьям об организации и участии в преступном сообществе и получении взятки в особо крупном размере. 14 из них были арестованы, один объявлен в международный розыск. При этом двое из 15 обвиняемых были уволены со службы после проверки.

По данным следствия, полицейские получили более 42 миллионов рублей за разрешение на незаконную перевозку алкоголя.

"Задержан находившийся в федеральном розыске начальник (одного из подразделений) МВД по Кабардино-Балкарии", - сообщил источник в правоохранительных органах. Задержание произошло на территории республики, информировало РИА "Новости". Задержанный ранее был уволен из органов внутренних дел, со ссылкой на собственный источник информировал сегодня "Интерфакс".

На видео, опубликованном сегодня в Telegram-канале "Северный Кавказ", силовики врываются в квартиру, хватают и заставляют лечь на пол человека. В подписи к видео утверждается, что это начальник одного из подразделений МВД по Кабардино-Балкарии.

На другом видео, опубликованном сегодня в Telegram-канале Burka Daily, тот же человек сидит на полу с заведенными за спину руками. На сайтах Управления МВД по Кабардино-Балкарии и республиканского главка Следкома по состоянию на 16.58 мск 27 сентября нет информации об этом задержании. "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации, опубликованной на Telegram-каналах "Северный Кавказ" и Burka Daily.

Примечание:

"МВД Кабардино-Балкарии отчиталось об увольнении двух обвиняемых во взятках", "Двое полицейских в Нальчике уличены во взяточничестве", "Передано в суд дело главы отдела судебных приставов в Кабардино-Балкарии". 

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