МВД Кабардино-Балкарии отчиталось об увольнении двух обвиняемых во взятках

09 июля 2019, 09:34

Полиция провела служебные проверки сотрудников после возбуждения уголовных дел о получении взяток. Двое из 15 обвиняемых уволены со службы, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 8 июля стало известно, что следователи предъявили обвинение 15 должностным лицам МВД по Кабардино-Балкарии по статьям об организации и участии в преступном сообществе и получении взятки в особо крупном размере. 14 из них содержатся под стражей, один объявлен в международный розыск.

Следствие полагает, что в 2017-2018 годах правоохранители из числа руководства, действующих и бывших сотрудников регионального управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии и отделов полиции по районам республики за взятки обеспечивали перевозку алкогольной продукции на территории региона. По данным Следкома, таким образом силовики получили не менее 42 млн рублей.

Служебные проверки проведены в отношении всех силовиков, обвиненных в получении взяток, приводит сегодня сообщение пресс-службы министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарии "Интерфакс-Юг".

"Два сотрудника ведомства уже уволены со службы по отрицательным мотивам", - цитирует агентство сообщение пресс-службы ведомства. Несколько сотрудников отстранены от должностей, вопрос об их увольнении решается, отмечается в сообщении.

Ряд силовиков, занимающих руководящие должности, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, отмечает ведомство. Им "объявлены строгие выговоры и предупреждения о неполном служебном соответствии", - приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС. В отношении некоторых руководителей поставлен вопрос о целесообразности их дальнейшего пребывания в органах внутренних дел, отмечается в сообщении.

На сайте МВД по Кабардино-Балкарии информации о результатах служебной проверки в отношении этих сотрудников нет, по данным на 09.00 мск сегодня.